Une délégation ivoirienne de dirigeants d’entreprises et hauts responsables est arrivée le 21 avril à Toronto pour participer au séminaire international sur La créativité et l’innovation pour cadres de Formatour Inc. dirigé par Gerard Koffi. L’organisme organise ce séminaire chaque année. La vingtaine de cadres ont participé aux Forum franco-ontarien des affaires, organisé par la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario et rencontré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, et Edith Dumont, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Ils ont aussi discuté avec Carole Versteeg, directrice générale adjointe du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire, représentante du gouvernement ivoirien et témoin des innovations que le gouvernement ivoirien pourrait apporter en termes d’incitation à l’entreprenariat en prenant exemple sur le Canada.