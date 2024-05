Richard Caumartin

Au cours du Forum franco-ontarien des affaires, le jeudi 25 avril, la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) au Globe and Mail Centre à Toronto.

Présidée par Gilles Marchildon du Collège Boréal, la rencontre a permis au président de l’organisme, Dominic Mailloux, et à sa direction générale, Richard Kempler, de faire le point sur les activités qui ont façonné la dernière année.

« Dans les points que j’aimerais avancer depuis notre dernière AGA, nous avons rejoint l’Association des patronats francophones, un vaste réseau d’associations d’entrepreneurs et de patronats de 29 pays qui organise chaque année le Rendez-vous des entrepreneurs francophones à Québec et auquel nous avons participé pour la première fois, explique M. Mailloux. Cette association admet un membre par pays mais grâce au travail de notre directeur général, nous avons été admis comme membre observateur. »

Il a affirmé que cette participation permettait d’étendre le réseau de la FGA à l’international pour être présent dans 29 pays de la Francophonie. La FGA a aussi organisé le volet francophone et un cocktail dans le cadre du Toronto Global Forum l’automne dernier, et a participé à une mission économique exploratoire en Côte d’Ivoire dans le cadre du Salon Afrique-Canada immigration investissement organisé par Akwaba Community.

« Nous avons mis sur pied l’Alliance de la francophonie économique canadienne qui regroupe la FGA, la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil de développement économique de l’Alberta, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, et nous devrions être en mesure d’annoncer sous peu la venue d’un nouveau membre avec la Nouvelle-Écosse. L’idée est de mettre en relation les gens d’affaires francophones d’un océan à l’autre, et nous jouons un rôle de leadership au sein de l’organisation », ajoute le président de la FGA.

« D’un point de vue plus local, nous travaillons à la reconstitution d’un regroupement de gens d’affaires du côté de Sudbury. Il y a une dizaine d’années, il existait un groupe similaire qui, un peu à l’image du Club canadien de Toronto, organisait diverses activités de réseautage. Nous essayons depuis un certain temps de travailler avec les gens localement – le Collège Boréal, la Caisse Desjardins Ontario et la Fondation franco-ontarienne – pour recréer ce regroupement. Il y aura d’ailleurs une activité réseautage que la FGA parraine le 9 mai à Sudbury et nous espérons que cette rencontre donnera l’élan nécessaire pour réussir à étendre nos tentacules dans le nord de la province », conclut M. Mailloux.

Après un résumé des activités quotidiennes de l’organisme, dont l’annonce d’une activité de réseautage le 6 juin dans la région de Prescott-Russell, présenté par Richard Kempler, les membres ont élu par acclamation plusieurs membres associatifs, corporatifs et individuels au sein du conseil d’administration. Les administrateurs pour 2024-2025 sont Ibrahima Barry, Mélissa Beaudet, Julie Brisson, Catia Céméus, Marc Lavigne, Roxanne Lormand, José Mafra Dominic Mailloux et Brian Vaillancourt.

Photo : Le conseil d’administration de la FGA. De gauche à droite : Roxanne Lormand, Brian Vaillancourt, Catia Céméus, Richard Kempler, Dominic Mailloux, Mélissa Beaudet, Ibrahima Barry, Marc Lavigne et José Mafra.