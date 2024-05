Le député provincial de Whitby, Lorne Coe s’est joint à l’équipe du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD), le samedi 20 avril à la salle Olga-Lambert de l’ÉSC Saint-Charles-Garnier, pour en savoir davantage sur la subvention d’immobilisation de 78 500 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) qui a été utilisée pour renouveler l’éclairage des spectacles. Ce projet a été achevé en mars dernier et permettra à la communauté de participer à des spectacles et des activités francophones pendant de nombreuses années.

« La Ville de Whitby a la chance d’avoir une communauté francophone aussi dynamique et engagée, a déclaré Lorne Coe. Je me réjouis de la décision du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport et de la FTO d’appuyer le COFRD. Le financement de 78 500 $ permettra à l’organisme d’améliorer ses installations et son espace de spectacle en y ajoutant de l’équipement d’éclairage et de sonorisation amélioré. »

La subvention a permis d’installer de nouvelles lampes DEL qui sont activées électroniquement à distance. Le nouveau système permet également de modifier la couleur de la lumière projetée faisant un spectacle multicolore toujours changeant. Du matériel de spectacle de surplus restera sur place pour assurer que les besoins des artistes sont toujours comblés.

« Nous remercions la FTO, a dit Linda Jetté, présidente du COFRD. Cette subvention permet aux spectacles d’être hauts en couleur et rejoignent le professionnalisme des artistes que nous recevons. Le matériel sur place facilitera l’installation technique. »

« Les organismes sans but lucratif de l’Ontario offrent des programmes qui font une différence », a déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Voilà pourquoi le financement que mon ministère fournit par l’entremise de la FTO est si important. Notre gouvernement tient à s’assurer que ces programmes et espaces restent au coeur des communautés aux quatre coins de notre province. »

Source : COFRD

Photo : De gauche à droite : Linda Jetté, présidente du COFRD, Lorne Coe, député provincial de Whitby et Chantal Bazinet, directrice générale du COFRD