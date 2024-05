Christiane Beaupré

La célébration de la fête des Mères est une tradition ancrée dans de nombreuses cultures partout sur la planète. Bien que les dates et les pratiques puissent varier, l’essence de cette journée reste la même : honorer et célébrer les mères et leur influence inestimable dans la vie des membres de leur famille.

Au Canada et aux États-Unis, la fête des Mères est célébrée le deuxième dimanche de mai. Les Canadiens honorent leur mère en lui offrant des cadeaux, des cartes de vœux et des fleurs, et de nombreuses familles se réunissent pour des repas spéciaux ou des activités en plein air. Les écoles organisent souvent des activités où les enfants peuvent créer des cadeaux faits à la main pour leur maman, tels que des cartes de vœux ou des bricolages. La fête des Mères est également une occasion pour les Canadiens d’honorer les figures maternelles dans leur vie, qu’il s’agisse de leur mère biologique, d’une belle-mère, d’une grand-mère ou d’une tutrice. C’est une journée pour exprimer son amour, sa gratitude et son appréciation envers toutes les femmes qui ont joué un rôle maternel dans leur vie.

Au Royaume-Uni, la fête des Mères est célébrée le quatrième dimanche du Carême, également appelé Dimanche de la Mère. Les enfants honorent leur mère en lui offrant des cadeaux, des cartes de vœux et en préparant souvent le petit-déjeuner au lit. Les fleurs, en particulier les jonquilles, sont également un cadeau populaire pour cette occasion.

En France, cette journée est célébrée le dernier dimanche de mai, sauf si la Pentecôte tombe ce jour-là, auquel cas elle est reportée au premier dimanche de juin. Les enfants honorent leur mère en lui offrant des cadeaux et des fleurs, et de nombreuses familles se réunissent pour un repas spécial en l’honneur de la matriarche de la famille.

Au Mexique, la fête des Mères est célébrée le 10 mai, quelle que soit le jour de la semaine où cela tombe. Cette journée est souvent marquée par des fêtes familiales, des repas spéciaux et des activités de plein air. Les enfants offrent à leur mère des cadeaux faits à la main, tels que des cartes ou des objets artisanaux, ainsi que des fleurs, en particulier des roses.

Dans les pays de l’Afrique francophone, la fête des Mères est également célébrée avec ferveur, bien que les dates puissent varier selon les pays. En Côte d’Ivoire, par exemple, elle est généralement célébrée le premier dimanche de juin. Les enfants expriment leur amour et leur gratitude envers leur mère en lui offrant des cadeaux, des fleurs et des cartes de vœux. Les familles se réunissent souvent pour des repas spéciaux, des festivités et des activités en plein air pour marquer cette occasion. Au Sénégal, au cours de cette journée, les enfants rendent hommage à leur mère en lui offrant des cadeaux et des fleurs. Les écoles organisent parfois des événements spéciaux où les enfants peuvent présenter des poèmes ou des chansons pour lui rendre hommage. Dans toute l’Afrique francophone, la fête des Mères est une occasion de célébrer l’amour, le dévouement et le sacrifice des mères, ainsi que leur influence positive dans la société et dans la vie de leur famille.

En Argentine, la fête des Mères est célébrée le troisième dimanche d’octobre. Cette journée est souvent marquée par des réunions familiales, des repas spéciaux et des activités de plein air. Les enfants offrent à leur mère des cadeaux tels que des fleurs, des chocolats ou des bijoux, et leur expriment leur gratitude et leur amour.

Peu importe où l’on vit, la fête des Mères est une occasion spéciale célébrée à travers le monde pour honorer et reconnaître le rôle important des mères dans nos vies. Bien que les traditions et les coutumes puissent varier d’un pays à l’autre, l’essence de cette journée reste la même : exprimer notre amour, notre gratitude et notre appréciation envers nos mères. Que ce soit en offrant des cadeaux, en préparant des repas spéciaux ou simplement en passant du temps ensemble, cette journée de célébration nous donne l’occasion de montrer à nos mères à quel point elles sont importantes pour nous.