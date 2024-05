Alexia Grousson

Avec l’été qui approche rapidement, de nombreux parents sont confrontés au défi de trouver des façons d’occuper leurs enfants pendant les vacances. Dans Toronto et sa banlieue, différents organismes proposent des camps d’été en français, avec différents thèmes et des programmations originales pour les enfants de tout âge. En voici quelques-uns qui pourraient vous intéresser. Veuillez noter que les renseignements qui suivent étaient exacts au moment d’aller sous presse.

Brampton

Le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié propose un camp d’été subventionnés pour les 4 à 12 ans. Le programme est offert à l’école Carrefour des jeunes. L’horaire est de 9 h à 15 h 45 et il est possible de déposer les enfants avant et après les heures d’ouverture. Les inscriptions se font à la semaine et des rabais sont disponibles en fonction du nombre d’enfants inscrits. Le camp est ouvert du 4 juillet au 30 août. Veuillez noter que le site sera fermé la semaine du 29 juillet. Renseignements : www.cercleamitie.ca

Halton

Situé à Oakville, le centre Le Petit Écolier sera ouvert du 4 juillet au 25 août, de 9 h à 15 h 30, pour les 6 à 13 ans. Il y a également la possibilité de déposer les enfants avant et après les heures d’ouverture. Au programme de ces huit semaines thématiques : des ateliers cuisines, sorties à la plage, du sport et de l’art, etc. Renseignements : www.lepetitecolier.com

Milton

Le Camp Tournesol est un organisme qui offre des activités en personne et en ligne. Il possède de nombreux sites dans le Grand Toronto et à l’extérieur dont un à la paroisse Saint Benedict à Milton qui sera ouvert du 8 juillet au 23 août, de 9 h à 16 h, pour les 4 à 12 ans. Les inscriptions se font à la semaine et des rabais sont disponibles pour une inscription de plus de trois semaines. Renseignements : www.camptournesol.ca

Mississauga

Le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié propose un camp d’été subventionnés pour les 4 à 12 ans. Le programme est offert à l’école Le Flambeau. L’horaire est de 9 h à 15 h 45 et il est possible de déposer les enfants avant et après les heures d’ouverture Les inscriptions se font à la semaine et des rabais sont disponibles en fonction du nombre d’enfants inscrits. Le camp sera ouvert du 4 juillet au 30 août. Veuillez noter que le site sera fermé la semaine du 29 juillet. Renseignements : www.cercleamitie.ca

Mississauga

Dans son campus près du centre commercial Square One, l’Alliance française offre du 3 juillet au 1er septembre différentes activités pour les 5 à 12 ans. L’horaire est de 9 h à 16 h avec en option des services de garde avant et après les heures d’ouverture du camp. Plusieurs activités basées sur l’art telles que la danse, le chant et le théâtre sont au programme.

Mississauga

Le Centre francophone du Grand Toronto ouvre un camp d’été gratuit du 8 au 26 juillet de 9 h 30 à 15 h 30 à l’école Jeunes sans frontière. Il y aura deux groupes : les 6 à 12 ans et les 13 à 18 ans. Renseignements : www.centrefranco.org.

Région de York

L’Association des francophones de la région de York propose deux sites pour ses camps d’été qui se tiendront du 2 juillet au 23 août : à l’école secondaire Renaissance (Aurora) et à l’école secondaire Norval-Morrisseau (Richmond Hill). Différents univers rythmeront les huit semaines d’été. Renseignements : www.afry.ca/camps-dete

Toronto

Le Camp Tournesol offre plusieurs sites sur Toronto pour les 4 à 12 ans. Tous les centres sont ouverts de 9 h à 15 h, et des services de garde sont disponibles avant et après sur demande. Pour plus de renseignements pour les sites d’Etobicoke, Bloor West, North York, Vaughan, Richmond Hill, Markham et Newmarket : www.camptournesol.ca

Toronto

L’Alliance française sera ouverte du 3 juillet au 1er septembre. Les 5 à 12 ans pourront profiter d’activités linguistiques et de jeux le matin ainsi que des ateliers sur la comédie musicale en après-midi. Les 8 à 11 ans auront plus de choix tels que la photographie, le théâtre et l’éco design. L’horaire de la journée est de 9 h à 16 h avec, en option, un service de garde dès 8 h et de 16 h à 18 h. Renseignements : www.alliance-francaise.ca

Toronto

L’école privée La Citadelle Academy sera ouverte du 2 au 26 juillet pour les 4 à 13 ans. Les jeunes seront divisés en trois groupes en fonction de leur âge. Renseignements : www.lacitadelleacademy.com

Toronto

Le camp d’été du Centre francophone se tiendra du 8 au 26 juillet. Chaque semaine aura lieu sur un site distinct : école Félix Leclerc à Etobicoke, Collège français et école Père-Philippe-Lamarche. Il y aura deux groupes d’âge : les 6 à 12 ans et les 13 à 18 ans. Renseignements : www.centrefranco.org.

Alors cet été, vos enfants pourront profiter de leurs vacances en participant à diverses activités extérieures, comme à l’intérieur, avec une sortie différente chaque semaine pour des moments de détente et de divertissement afin qu’ils passent des moments inoubliables. N’attendez pas trop pour réserver car les places sont limitées.

