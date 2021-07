Le Comité olympique canadien a annoncé qu’une délégation de 371 athlètes et 131 entraîneurs participera aux Jeux olympiques de Tokyo, plus tard ce mois-ci.

Ce groupe d’athlètes sera le plus imposant à participer aux Jeux olympiques pour le Canada depuis ceux de Los Angeles, en 1984.

« C’est un moment très spécial pour ces athlètes qui ont surmonté certaines des circonstances les plus difficiles des 16 derniers mois pour être nommés au sein de la délégation canadienne pour les Jeux de Tokyo », a déclaré le chef du Sport du COC, Eric Myles, par voie de communiqué.

Du groupe, il y a 225 femmes et 146 hommes – et 58 d’entre eux sont originaires du Québec. L’Ontario (171) et la Colombie-Britannique (95) sont les seules provinces ou territoires canadiens à en compter plus au sein de la délégation olympique.

La plus jeune représentante de l’unifolié sera la nageuse Summer McIntosh, âgée de seulement 14 ans, tandis que le plus âgé sera le cavalier Mario Deslauriers, 56 ans.

Les Jeux olympiques de Tokyo démarreront officiellement le vendredi 23 juillet et se poursuivront jusqu’au dimanche 8 août.

La compétition comprendra 339 épreuves réparties dans 33 sports et 50 disciplines. Ce sera la deuxième présentation des Jeux olympiques de l’histoire à Tokyo, après ceux de 1964.

SOURCE – La Presse canadienne