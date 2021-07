Dans le cadre des festivités entourant la Fête nationale des Français, le 14 juillet, le Consulat général de France à Toronto et la Fédération Tricolore ont proposé une semaine française à la fois pour soutenir les entreprises et organismes de Toronto ainsi que pour célébrer la vitalité de cette communauté.

Le Toronto Bastille Day est une fête populaire commémorant la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790. La Fête nationale française est l’occasion pour les Français de célébrer la France.

« L’an dernier, à l’occasion du 14 juillet, le Consulat avait mis à l’honneur les 1100 éboueurs de la Ville reine pour les remercier de leur travail, un geste qui avait été salué par les intéressés, le public et les médias, indique le Consul général de France à Toronto, Tudor Alexis.

« Nous avons également agi en faveur de nos commerçants en lançant, avec la Fédération Tricolore de Toronto, le site www.franceison.com qui constitue aujourd’hui une belle vitrine de notre présence dans la région du Grand Toronto. Depuis, je suis heureux de vous annoncer que cette plateforme est également ouverte aux commerces français d’Ottawa.

« Cette année, avec la réouverture progressive des activités, nous avons décidé d’offrir plusieurs options à l’ensemble de nos concitoyens de l’Ontario et du Manitoba pour célébrer notre Fête nationale dans le respect des règles sanitaires. »

Parmi ces activités, la réalisation d’un clip vidéo #BleuBlancRouge en collaboration avec la chaîne TFO pour refléter la diversité et la vitalité de la communauté française. Puis, la tour CN et les chutes Niagara ont été illuminées en bleu, blanc et rouge le soir du 14 juillet.

Et bien entendu la cérémonie du 14 juillet en mode « ciné-parc » à Ontario Place suivie de la projection du film Adieu Les Cons, écrit et réalisé par Albert Dupontel, nommé 12 fois aux César et qui a remporté 7 récompenses, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

De plus, les quelque 200 personnes qui ont assisté à la projection du film ont reçu un repas préparé par les chefs Martin De Board de Sodexo et Julien Laffarge de Ricarda’s. Ces derniers ont élaboré un menu français préparé avec des produits locaux et de saison, servi aux convives dans leurs voitures. Des serveuses sur patins à roulettes servaient aussi du café Lavazza Cold Brew aux invités par la fenêtre de leur véhicule, gracieuseté du Festival de films contemporains italiens, hôte de l’événement du Consulat de France.

Avant la projection, M. Alexis a fait un bref discours pour remercier les gens de s’être déplacés et les commanditaires de la soirée, dont Chanel, « un commanditaire majeur sans qui cet événement n’aurait pas été possible ». Il en a également profité pour parler de la longue présence française en Ontario et des nombreuses entreprises françaises (environ 600) qui s’y trouvent.

Après l’allocution du consul, les organisateurs ont présenté sur l’écran géant une courte vidéo touristique intitulée « Je redécouvre la France » ainsi qu’une vidéo des célébrations du 14 juillet à Paris avec le défilé militaire sur les Champs-Élysées en présence du président Emmanuel Macron, sur la musique de l’hymne national de ce pays. La projection du film Adieu Les Cons a conclu cette Fête de la Bastille sur les rives du lac Ontario.