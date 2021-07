Pour marquer ses 15 années d’existence en couleur, la Galerie Thompson Landry de Toronto organise du 10 juillet au 22 août une exposition spéciale réunissant les nouveaux travaux de quelque 15 artistes au talent indéniable.

Il s’agit du dentiste et artiste autodidacte, Bao; du prolifique Boudro, avec une soixantaine d’expositions à son actif; de Réal Calder et son art précoce repéré par ses enseignants alors qu’il était encore à l’école primaire; de l’inimitable Sylvain Coulombe; de l’instinctive Joan Dumouchel; de Chantal Durocher et son art rebelle; de Renee duRocher dont les toiles sont de véritables récits picturaux; de l’explorateur de la nature humaine, Dominique Fortin; de la « coloriste » autoproclamée, Danielle Lanteigne; de Yann Normand et ses sculptures résilientes, de Jean-Daniel Rohrer et ses peintures hors du temps; de Marie-Josée Roy et son côté « clair-obscur »; de SylT et sa vision de la féminité ; du perfectionniste, Ognian Zekoff et du céramiste à l’art tranquille, Tommy Zen.

Exposées simultanément sur les murs en calcaire chargés d’histoire de la galerie Stone Distillery et Tonnellerie Espace, et pour cause de l’interminable pandémie, les œuvres de ces artistes peuvent être visitées et achetées virtuellement, sous réserve de contacter les responsables de la galerie au préalable.

Pour rappel, la Galerie Thompson Landry a été inaugurée en mars 2006 dans le quartier historique de La Distillerie avant de s’étendre dans le même quartier en 2009 avec un deuxième lieu d’exposition, offrant ainsi 3300 pieds carrés supplémentaires.

La vocation initiale de la galerie résidait dans le fait « d’apporter l’esthétique unique de l’expression artistique québécoise à Toronto », comme on peut le lire sur son site internet officiel.

Soit, tout ceci est fort bien, mais à quand l’ouverture des espaces d’expositions et de manifestations artistiques? Car si l’art est la nourriture de l’âme, cela fait un an et demi qu’on a faim!

SOURCE – Soufiane Chakkouche