Richard Caumartin

Un rassemblement des amis de Diane Saint-Pierre, des membres du Club Richelieu Toronto (CRT), du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur et des Centres d’Accueil Héritage (CAH) se sont rassemblés, le dimanche 27 avril dans la salle paroissiale de l’église du Sacré-Cœur, pour une célébration commémorative de sa vie. Mme Saint-Pierre est décédée subitement le 14 février laissant derrière elle une onde de choc dans la communauté franco-torontoise.

À son image, la cérémonie était empreinte de simplicité, d’amour et de partage. Cette femme a marqué la vie de nombreuses personnes au fil des années, offrant généreusement son temps et ses talents à de nombreux organismes à but non lucratif depuis son arrivée dans la Ville reine en 1990.

« Diane a eu un grand impact avec nous avec ses connaissances au niveau des organismes de la région, raconte Nicole Cloutier du Club de l’âge d’or. Elle savait tout faire et pouvait toujours nous aider. Elle avait le sens de l’organisation et son amitié va beaucoup me manquer. »

Denis Rioux, du Club Richelieu Toronto, qui a développé une solide amitié avec Diane Saint-Pierre, animait la rencontre. Après le goûter, il a cédé la parole à Barbara Ceccarelli des CAH, Rhéal Lavallée du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur et Audrey Bourque. Cette dernière a offert un témoignage émouvant.

« Diane était comme une grand-maman pour mes enfants. Nous nous sommes liées d’amitié en 2009 quand elle travaillait à la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, où elle y faisait de la traduction et moi du graphisme, raconte Audrey Bourque, une grande amie de Mme Saint-Pierre.

« Elle venait de Rimouski, moi de Lévis, alors nous nous sommes rapprochées avec la bonne nourriture du Québec comme point commun et quand j’ai eu des enfants, je lui ai laissé toute la place qu’elle voulait prendre avec eux. Moi aussi, je n’avais pas de famille ici alors elle est vite devenue un membre important de la nôtre. Elle aimait faire des soupers, nous accueillir, juste prendre soin des gens. C’était naturel chez Diane car sa plus grande qualité était sa générosité. Elle avait le don de nous faire sentir que nous comptions et a immanquablement marqué nos vies. »

Denis Rioux a fait la dernière intervention en racontant que lorsque Mme Saint-Pierre est arrivée à Toronto, elle ne connaissait que deux mots d’anglais, « yes » et « no ». Il a parlé de son courage et sa ténacité à prendre des cours d’anglais et réussir à se trouver de l’emploi en traduction.

« Diane était active dans tout. Au Club Richelieu, elle était présidente et depuis 2022, elle organisait et coordonnait toutes nos activités avec amour et professionnalisme. La communauté lui doit beaucoup. Bon voyage Diane! » Ce disant, l’auditoire a levé son verre pour la saluer une dernière fois.

L’âme de CAH

« J’ai connu Diane quand j’ai commencé à travailler aux CAH en 2012, se souvient Barbara Ceccarelli. Tout était nouveau pour moi et, à l’époque, elle siégeait au conseil d’administration (CA) de l’organisme. Compétente et sérieuse, elle m’inspirait. Avec le temps, j’ai appris à la connaître et j’ai beaucoup aimé travailler avec elle. Il y a des gens qui ont une grande énergie mais qui, quelque part, nous épuisent. Diane avait une énergie contagieuse. On travaillait beaucoup mais c’était toujours du plaisir. C’est une de ces personnes que tu rencontres une fois dans une vie et qui laisse une marque profonde. »

Même réflexion du côté de Joyce Irvine, membre du CA de l’organisme. « Diane était le cœur du conseil d’administration des CAH, témoigne-t-elle. Pour moi, elle en était l’âme et une inspiration. Depuis son départ, on sent que ce n’est plus pareil. Son dévouement était remarquable. Elle avait vraiment la communauté à cœur et elle lui a donné sa vie. »

Une journée émotive pour les amis de Diane Saint-Pierre mais nécessaire pour lui dire au revoir. C’est sur des signets remis aux participants que se trouvent les mots justes pour clore cette commémoration : « Diane Saint-Pierre, 1957-2025, partie trop tôt, mais ta lumière brillera à jamais dans le cœur de ceux que tu as touchés. »

Photo : Une photo de Diane Saint-Pierre était placée près d’une lampe à l’huile de sa collection personnelle.