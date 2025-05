Richard Caumartin

Le vendredi 25 avril, la députée de Toronto Centre Kristyn Wong-Tam était de passage à l’hôtel Victoria pour célébrer l’obtention d’une subvention de 198 800 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), qui permet au Réseau VIVRE+ Fierté de renforcer ses services d’inclusion et d’engagement communautaire pour les personnes âgées francophones 2SLGBTQIA+ de la région.

Grâce à ce financement, le Réseau pourra offrir diverses activités, notamment des rencontres sociales et culturelles ainsi que des programmes de soutien pour renforcer les liens au sein de la communauté́ 2SLGBTQIA+ francophone. « Cette subvention nous permet d’élargir notre offre et de créer des espaces où chacun peut vieillir avec dignité́ et respect », a déclaré́ Michel Tremblay, directeur général de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) qui chapeaute ce nouveau groupe.

Carl Bouchard, commissaire aux services en français de l’Ontario, et un représentant de la FTO assistaient au lancement pour souligner l’importance de cette annonce et l’impact positif dans la communauté́ francophone. Jean-Rock Boutin, président de la FARFO, a partagé plus d’information concernant le développement du Réseau et ses projets, accompagné de Normand Babin, animateur du nouveau Réseau VIVRE+ Fierté́ Toronto, et d’Élisabeth Bruins, agente de recherche, sensibilisation et formation pour l’organisme FrancoQueer. Cette dernière a présenté le rapport préliminaire d’une étude, financée à même les fonds reçus de la FTO, sur les besoins des membres de la communauté́ 2SLGBTQIA+ francophones de la région de Toronto.

« Nous lançons un groupe de personnes de plus de 50 ans qui font partie de la communauté 2SLGBTQIA+ francophones. Cela peut sembler très niche mais c’est quand même une communauté essentielle dont les membres ont besoin de se retrouver, de se rencontrer dans des lieux où ils seront à l’aise, où ils verront, apprendront et feront une diversité de choses. Nous essayons de satisfaire tous les goûts avec les activités que nous proposons, confirme Normand Babin.

« Nous aurons une sortie chaque mois et en mai, nous visiterons la Bibliothèque de référence de Toronto. Il s’agit d’activités plutôt culturelles. De plus, tous les mardis, nous proposerons quelque chose de différent. On parle ici d’un club de lecture, de jeux de société, d’un atelier de dessin, de conférences ou d’entretiens afin que les membres puissent échanger de façon détendue sur des sujets qui les intéressent. »

Le groupe sera logé gratuitement aux Centres d’accueil Héritage où plusieurs membres de la communauté LGBTQIA+ habitent. L’inscription au Réseau VIVRE+ Fierté est gratuite, que l’on soit membre ou non de la FARFO. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement sur le site farfo.ca ou via le lien : tinyurl.com/FierteFARFO. L’initiative du Réseau est soutenue par FrancoQueer qui a mené́ les consultations communautaires pour mieux encadrer les services.

À noter qu’au cours de cette activité, la Société d’histoire de Toronto (SHT) a remis son Prix Jean-Baptiste-Rousseaux à Jean-Rock Boutin. La SHT a créé ce prix en 1988 pour rendre hommage à une personne ou un organisme qui a joué un rôle exceptionnel dans la promotion de la culture et du patrimoine francophone, et qui a contribué au rayonnement de la communauté. Ce Prix lui a été remis par Rolande Smith et Christian Bode.

Photo : De gauche à droite : Normand Babin, Michel Tremblay, Élizabeth Bruins, Jean-Rock Boutin, Carl Bouchard, Rolande Smith (SHT), Kristyn Wong-Tam et Christian Bode (SHT).