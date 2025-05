Richard Caumartin

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) a tenu sa 31e assemblée générale annuelle (AGA) de façon hybride le 24 avril, une occasion pour plusieurs membres de visiter les nouveaux bureaux de l’organisme maintenant situés au 11685, rue Yonge, à Richmond Hill.

L’organisme a connu une année assez chargée et cousue de succès comparée à la situation en 2023 à celle d’aujourd’hui. C’est d’ailleurs sur ce développement rapide et positif que le président sortant de l’organisme, Alain Beaudoin, a commenté dans son mot de bienvenue.

« En 2023, lors de notre AGA, les discussions n’étaient pas positives, nous parlions techniquement de fermer l’AFRY après des années difficiles suivant la COVID. Au cours des deux dernières années, il s’est produit un renouvellement et un revirement extraordinaire. Pour cela, je remercie la contribution du conseil d’administration (CA) qui nous a aidés à passer à travers cette période difficile », raconte M. Beaudoin.

Il faut rappeler qu’Alain Beaudoin a pris les postes de direction générale et de présidence simultanément, et de façon bénévole, pour aider à remettre l’AFRY sur pied. Depuis, le travail accompli a dépassé toutes les attentes des membres.

« L’année 2024 a ensuite été remplie de festivités communautaires pour célébrer les 30 ans de l’organisme, ajoute Alain Beaudoin. C’est l’année où nous avons eu le plus d’activités au cours des trois dernières décennies. Nous avons eu 7 événements majeurs et plus de 1000 personnes y ont participé. Puis à notre AGA 2024, nous avions une thématique qui était d’établir une saine gouvernance pour la gestion de l’AFRY. Nous voulions d’abord rétablir la situation budgétaire, ce qui a été fait et, au cours des 12 derniers mois, il s’agissait de rétablir la gouvernance. »

Il a parlé de la révision des statuts et règlements, ainsi que l’établissement de certaines directives administratives du CA et des politiques de gouvernance. « Un élément important a été l’embauche de Yasmine Malek Menasria, notre directrice générale en septembre, poursuit-il. Je lui avais dit à l’époque que les prochains six mois iraient facilement. Elle a contribué à la planification stratégique, développé le plan opérationnel pour 2025-2030, développé de nouvelles stratégies pour nos camps d’été et l’organisation de l’AGA, et coordonné l’aménagement dans nos nouveaux bureaux en février. C’était donc une transition assez chargée. Yasmine a géré toutes ces nouvelles initiatives avec énormément de présence et de professionnalisme. »

L’organisme a réussi à renouveler son contrat de services d’accueil pour les nouveaux arrivants pour trois ans, et a reçu 1,4 million $ en subventions de toutes sortes, soit une augmentation de 20 % comparativement à 2023. Puis, le secteur de la petite enfance a augmenté ses revenus de 30 %. Tout cela a permis à l’AFRY de mettre en place un fond de réserve de 150 000 $.

À la suite de la présentation des rapports d’activités et financiers, la période d’élection des postes à pourvoir au sein du conseil d’administration a permis la réélection par acclamation de Mawusee Komla Foli-Awli et Benoît Fortin pour un mandat de deux ans chacun. Les mandats de Vincent Patterson et Alain Beaudoin ont pris fin le soir de cette AGA. Ces postes resteront à pourvoir.

Pour clore la rencontre, Yasmine Melk Menasria a remercié tous les membres et en particulier Alain Beaudoin pour tout le travail accompli depuis deux ans pour redresser et solidifier avec succès les bases de l’AFRY. Elle a invité les participants à suivre l’évolution de l’organisme et annoncé que la présentation du prix Beaudoin aura lieu dans le cadre des festivités de la Saint-Jean.

Photos : Yasmine Malek Menasria (à droite) partage le rapport des activités.