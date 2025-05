Alexia Grousson

Pour la dixième édition du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT), une étape importante de son histoire a été franchie. Il s’agit, cette année, de la plus importante cohorte de finissants à ce jour : 13 élèves complètent un parcours de quatre ans, riche en créativité, en apprentissages et en découvertes personnelles.

Ce moment a été célébré lors d’une soirée gala qui a su émouvoir et impressionner un public varié, composé de leurs familles, amis, anciens élèves, membres du personnel et de la communauté. L’événement s’est tenu à l’Alliance française de Toronto, le mercredi 23 avril.

Le PSAT, offert à l’École secondaire catholique Saint-Frère-André, propose une formation approfondie dans plusieurs disciplines artistiques, telles que la musique, le théâtre, la danse et les arts visuels, pour les jeunes de la 9e à la 12e année.

La première partie de la soirée était consacrée à une exposition des arts visuels et médias. Chaque élève présentait un portfolio de fin d’année, véritable carte de visite artistique, qui les accompagnera dans leurs démarches d’admission dans les universités et collèges. Ces portfolios, qui comprenaient entre 10 et 15 œuvres, étaient basés sur trois éléments : la maîtrise technique, le développement d’un style personnel et l’expression d’une pensée créative.

L’édition 2025 s’est distinguée par une grande diversité d’approches. Par exemple, il y avait des projets de couture, de mode, dont une robe qui sera utilisée dans la comédie musicale d’Anne aux pignons verts, en mai.

« Bien que le format reste inchangé, les œuvres exposées sont différentes au fil des années. Ce mélange de disciplines donne ainsi à l’exposition une saveur unique, reflet de l’évolution constante du Programme et de la créativité des élèves », relate Billy Boulet, directeur artistique du PSAT.

La deuxième partie du gala a donné lieu à un récital riche en émotions, réunissant les élèves des volets musique et théâtre. Les comédiens ont présenté leur portfolio de scène, composé de deux monologues et d’une chanson, ou inversement. Il y a eu des moments forts telles que la reprise de chansons marquantes des années précédentes, ou encore une composition originale intitulée Merci et bonne nuit, dédiée aux amitiés nouées au fil de leur parcours.

Du côté musical, les prestations alternaient entre solos, solos instrumentaux et musique de chambre, avec une composition personnelle. Un moment particulièrement marquant a été l’interprétation de la chanson Les Mots, tirée d’Anne aux pignons verts. Le deuxième fut un duo de choc, avec deux clarinettistes, qui ont fait rire la salle entière.

En guise de reconnaissance, une rose a été remise à chaque finissant, geste symbolique pour souligner la fin de leur parcours et leur souhaiter bonne chance quant aux défis à venir.

« Le PSAT connaît un engouement croissant, avec une belle progression du nombre d’élèves qui s’y inscrivent chaque année. Ce succès repose notamment sur l’accompagnement individualisé offert par des enseignants passionnés et dévoués qui suivent l’évolution artistique de leurs élèves pendant quatre ans », poursuit M. Boulet.

Cette année, l’école Saint-Frère-André et le Théâtre français de Toronto ont organisé une collecte de fonds par le biais du tirage d’un panier-cadeau d’une valeur de 300 $. Ce dernier contient des articles gastronomiques et trois billets de spectacle pour la prochaine saison. Les fonds recueillis serviront pour appuyer les activités du PSAT telles que la location d’espaces ou les dépenses liées aux matériaux. Une première initiative qui a connu une belle participation.

« Cette soirée fut un franc succès. La galerie était pleine et le public était conquis. C’est toujours touchant pour moi de voir ces jeunes artistes franchir la ligne d’arrivée. Certains ont dû surmonter des défis pour se découvrir, tandis que d’autres se sont révélés avec éclat. À travers les arts, ils deviennent non seulement des créateurs, mais aussi des adultes épanouis. Suivre leur évolution est une source de grande fierté et d’émotion », conclut Billy Boulet.

Photos (Crédit : PSAT) : Les finissants avec lesenseignants et directeur artistique. De gauche à droite : (devant) Étienne Levesque, Henrique Coe, Billy Boulet-Gagnon, Noémi Parenteau-Comfort, Élisabeth Dorion-Soucy et Lucie Fortin