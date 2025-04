Le Métropolitain

Le jeudi 24 avril, le théâtre Spadina de l’Alliance française affichait complet pour accueillir un concert exceptionnel du Quatuor Élysée. Cet ensemble à cordes de renommée internationale est en tournée à travers le Canada pour célébrer son 30e anniversaire, avec des arrêts dans plusieurs villes du réseau des Alliances françaises, dont Halifax, Moncton, Montréal, Ottawa, Edmonton, Calgary et Vancouver.

Fondé en 1995 à Paris par d’anciens membres des prestigieux quatuors Anton et Ysaÿe, le Quatuor Élysée s’est rapidement taillé une place de choix sur la scène classique. Porté par une passion commune pour l’excellence musicale et une volonté de repousser les limites du répertoire traditionnel, l’ensemble a su se distinguer tant par sa cohésion que par la richesse expressive de ses interprétations. Au fil des décennies, il a conquis les auditoires d’Europe, du Japon, de Russie et d’Amérique du Nord, se produisant dans des festivals majeurs et des salles de concert réputées.

À Toronto, les quatre musiciens — Vadim Tchijik et Pablo Schatzman au violon, Vincent Dormieu à l’alto (remplaçant Andrei Malakhov pour cette tournée) et Igor Kiritchenko au violoncelle — ont proposé un programme ambitieux, alliant profondeur, modernité et finesse.

La soirée s’est ouverte avec une œuvre de la compositrice canadienne Rachel Laurin, suivie par une pièce intense de Boris Liatochinsky. En seconde partie, le public a savouré l’un des chefs-d’œuvre du répertoire français : le quatuor de Maurice Ravel, interprété avec élégance, subtilité et une maîtrise technique remarquable.

L’ambiance dans la salle relevait du recueillement : les spectateurs, attentifs, ont semblé suspendus aux moindres nuances du jeu des musiciens. Les échanges subtils entre les instruments, la précision du phrasé et la puissance émotionnelle de chaque mouvement ont confirmé la place du Quatuor Élysée parmi les grandes formations européennes.

Les membres du quatuor, visiblement ravis de leur passage à Toronto, ont exprimé leur satisfaction à travers leur prestation généreuse, saluée par de longs applaudissements. Ce concert, à la fois sobre et lumineux, s’inscrit comme un moment fort de cette tournée anniversaire, témoin d’un parcours artistique remarquable et toujours en pleine évolution.

Photo (Crédit : Jolene Zolen) : Le Quatuor Élysée