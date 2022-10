Les membres, administrateurs et employés du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) se sont réunis le 19 septembre au siège social de l’organisme sur la rue Richmond pour faire le bilan de l’année 2021-2022 dans le cadre de l’assemblée générale de l’organisme.

D’entrée de jeu, le président du CFGT, Jean-Luc Bernard, a expliqué dans son rapport que les 12 derniers mois ont marqué une nouvelle étape dans l’évolution de l’organisme qui arrive à la mi-parcours de la mise en œuvre de son plan stratégique quinquennal.

« Nous avons souligné en décembre 2021 l’ouverture d’un nouveau point de service à Scarborough et nous avons aussi conclu une nouvelle entente avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour accueillir plus de nouveaux arrivants à l’Aéroport international Pearson de Toronto », rapporte-t-il.

M. Bernard a mentionné que son mandat à la présidence arrivait à terme et qu’il était fier du travail accompli par l’équipe du CFGT. « Je tiens à remercier notre directrice générale, Florence Ngenzebuhoro, et tous les membres du personnel du Centre pour leur grand travail cette dernière année qui a été remplie d’incertitudes. C’est grâce à vous que le CFGT continue à progresser et demeure un point incontournable pour l’épanouissement de notre communauté. Je suis reconnaissant de l’opportunité d’avoir servi le CFGT au cours des six dernières années. Alors que mon mandat tire à sa fin, je souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et longue vie au Centre francophone du Grand Toronto! »

La directrice générale a ensuite parlé d’une nette amélioration au niveau de la demande et de l’offre de services après deux années de pandémie.

« Si le Centre a été une source indispensable d’appui et d’espoir pour 41 698 francophones dans la région du Grand Toronto cette année (une augmentation de 45 % par rapport à 2019), c’est grâce à notre équipe dynamique et à l’encadrement d’un conseil d’administration compétent, indique Mme Ngenzebuhoro.

« La sortie progressive de la pandémie représente bon nombre de défis que notre équipe a su surmonter cette année avec brio. Cela comprend des pressions causées par la pandémie au niveau des ressources humaines et le besoin de miser sur la rétention d’un personnel de plus en plus compétent dans un contexte d’expansion organisationnelle. De plus, nous constatons un environnement difficile de services à naviguer, car nos clients ont été fragilisés par la COVID-19. »

Pour répondre aux besoins émergents de la communauté, le CFGT a mis en place une nouvelle direction des projets stratégiques, dont le logement et la lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’une Table de concertation sur la traite des personnes.

« Nous avons également poursuivi avec notre campagne de vaccination contre la COVID-19, ainsi que notre démarche afin de mettre à jour notre accréditation du Centre canadien de l’agrément certifiant la qualité et la conformité de nos processus organisationnels. Nous avons aussi instauré de nouveaux programmes d’entrepreneuriat des femmes afin d’accroître leur indépendance économique dans un contexte où tous ressentent les conséquences financières de la pandémie et de la guerre en Ukraine », ajoute la directrice générale.

Autres faits saillants, le CFGT a ouvert une clinique de la mémoire afin d’appuyer les personnes vivant avec des troubles cognitifs liés à la perte de la mémoire. De plus, le Centre offre de nouveaux services spécialisés tels que des services de pédiatrie ainsi qu’un programme d’accompagnement des enfants ayant des défis socioaffectifs ou des besoins psychosociaux.

Finalement, le CFGT a vu une augmentation de son financement de 1,2 million $ et a créé un nouveau poste de direction des projets stratégiques.

Photo: Les administrateurs du Centre Francophone du Grand Toronto