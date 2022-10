Le 23 septembre, dans la région du Grand Toronto, les francophones se sont rassemblés devant leur hôtel de ville, leur école et à Queen’s Park pour célébrer en vert et blanc le Jour des Franco-Ontariens en Ontario. De nombreux élèves des écoles des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, ainsi que des représentants d’organismes francophones et des politiciens ont célébré autour de levers du drapeau franco-ontarien la langue et la culture françaises.

La cérémonie à Queen’s Park se tenait sur le terrain de l’Assemblée législative et était organisée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario représentée par son président, Carol Jolin, et son directeur général, Peter Hominuk. À noter également la présence de plusieurs députés provinciaux, dont la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney, son adjointe parlementaire Natalia Kusendova, le Néo-démocrate Guy Bourgouin, le leader de l’opposition officielle Peter Tabuns et la vice-présidente de l’Assemblée législative et hôtesse de l’événement, Donna Skelly.

Une autre cérémonie du même genre a eu lieu 30 minutes plus tard à la place Nathan Phillips, devant la mairie de Toronto. Organisée par l’ACFO Toronto, ce lever du drapeau a eu lieu en présence de centaines d’élèves, du maire John Tory, de la conseillère municipale Jennifer McKelvie, du consul général de France Tudor Alexis, de la cheffe de poste au Bureau du Québec à Toronto Catherine Tadros, de la juge Julie Thorburn de la Cour supérieure de l’Ontario. Les nombreux élèves venus pour célébrer ont chanté en chœur Mon beau drapeau alors que les dignitaires levaient ensemble le drapeau franco-ontarien vers le ciel de Toronto.

Région de Peel

À l’ouest de la Ville reine, les francophones ont également souligné le Jour des Franco-Ontariens avec des levers de drapeau dans les municipalités de Brampton et Mississauga. Ces deux événements étaient coordonnés par le centre communautaire et culturel Le Cercle de l’amitié, représenté à Brampton par sa directrice générale Lauraine Côté, et à Mississauga, par un membre du conseil d’administration, Jean-Jacques Naigum.

Mme Côté a reçu de la députée de Brampton-Centre, Charmaine Williams, un certificat de reconnaissance du gouvernement de l’Ontario, et une proclamation du maire de Brampton, Patrick Brown, officialisant la journée du 25 septembre 2022 comme « la Journée franco-ontarienne ».

À Mississauga, parmi les dignitaires, mentionnons la mairesse Bonnie Crombie, la députée fédérale de Mississauga-Streetsville Rechie Valdez et le député provincial de Mississauga-Erin Mills, Sheref Sabawy.

Au nom du Cercle de l’amitié, M. Naigum a reçu un certificat signé du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, pour souligner l’événement. Des représentants des conseils scolaires et les directions des écoles Le Flambeau et Saint-Jean-Baptiste étaient sur place pour célébrer fièrement avec les élèves et la communauté.

Voici en photos un aperçu de toutes ces célébrations.