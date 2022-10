Le jeudi 15 septembre, le conseil d’administration (CA) de Centres d’accueil Héritage (CAH) invitait les membres votants de l’organisme à rencontrer le CA ainsi que l’équipe de CAH lors d’un chaleureux cocktail pour célébrer l’obtention de son agrément avec mention d’honneur. Les administrateurs attribuent cet accomplissement au travail exceptionnel des employés malgré la pandémie.

« Si nous n’avions pas une équipe aussi soudée, nous n’aurions pas pu traverser la crise sanitaire avec autant de succès, sans aucun cas de mortalité », remarque Barbara Ceccarelli, directrice générale de CAH. Nous avons tout mis en œuvre du mieux qu’on savait le faire. Et quelle joie de constater que notre « mieux » répond aux standards élevés de qualité d’Agrément Canada! »

CAH a été agréé pour la première fois en 2018 à la suite d’un processus d’évaluation des services offerts en rapport aux standards de qualité d’Agrément Canada. Depuis ce résultat, l’organisme est engagé dans un parcours d’amélioration continue de la qualité. Depuis décembre 2021, l’équipe se préparait pour la deuxième visite de l’agence indépendante qui s’est déroulée en juin dernier.

Le modèle de logement abordable avec services pour les aînés de CAH, développé bien avant la crise sanitaire, s’est avéré des plus efficaces durant les deux dernières années. Armé du sceau d’approbation d’Agrément Canada, CAH se dit énergisé pour faire plus encore.

Le CA a d’ailleurs lancé le compte à rebours du 45e anniversaire de CAH, qui se déroulera en octobre 2023.

« Nous entrons dans une nouvelle ère d’engagement de nos membres et clients, affirme le nouveau président, Denis Frawley. Attendez-vous à être interpellés régulièrement pour nous aider à bâtir un carrefour francophone dynamique et bâtir une communauté où il fait bon vieillir. »

Source : CAH