À la fin du dernier mandat de Jean-Luc Bernard comme président du conseil d’administration (CA) du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), le CA a approuvé le nom de Centre Jean-Luc Bernard pour le point de service de l’organisme situé au 20, Lower Spadina. La cérémonie officielle, qui reconnaît l’engagement sans faille de M. Bernard autant envers le CFGT que la communauté franco-ontarienne, a eu lieu le 19 septembre, juste avant l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

« Peu de gens le savent, mais Jean-Luc a effectué trois mandats de six ans chacun au service du CFGT en tant que bénévole ou membre du CA à travers différentes époques, raconte Florence Ngenzebuhoro, présidente-directrice générale du CFGT.

« Au-delà du Centre, Jean-Luc s’implique d’une manière considérable dans la communauté francophone de l’Ontario et du Canada depuis plus de 40 ans. À cet effet, le CA du CFGT a pris la décision de le célébrer et d’honorer ce dévouement en renommant notre point de service du 20, Lower Spadina comme suit : Le Centre Jean-Luc Bernard. »

M. Bernard a un parcours impressionnant. Retraité depuis le 1er février 2011 comme directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil scolaire Viamonde, poste qu’il a occupé de 2002 à 2011.

Au cours de ses 33 ans de carrière en éducation, il a été enseignant, conseiller pédagogique, agent d’éducation au ministère de l’Éducation de l’Ontario, surintendant puis directeur de l’éducation. Il a eu le privilège de travailler pour les systèmes catholique et public.

Il a également coprésidé plusieurs comités d’experts pour le ministère dans les domaines tels que la petite enfance, le curriculum, les services de garde, l’enfance en difficulté, l’éducation postsecondaire et l’éducation en langue française. Il a aussi assumé la présidence de plusieurs associations professionnelles tant au niveau national, provincial que local.

En plus de son implication dans le domaine de l’éducation, M. Bernard a aussi été bénévole auprès de différents groupes communautaires de la région de Toronto et de Mississauga dont Retraite active de Peel.

Au CFGT, il a œuvré de 2001 à 2005 comme membre, puis de 2005-2011 comme vice-président et puis président. Il est revenu en 2016-2017 à titre de vice-président et a assumé la présidence de 2017 à 2022.

M. Bernard a récemment travaillé à titre de directeur général pour l’Université de l’Ontario français. De janvier à avril 2022, il est retourné au Conseil scolaire Viamonde en tant que directeur de l’éducation par intérim.

Jean-Luc Bernard continue son implication dans le domaine de l’éducation en tant que consultant. Formateur depuis 2009 pour le cours de qualifications additionnelles menant à la qualification d’agent de supervision pour l’Association des gestionnaires en éducation franco-ontarienne.

« C’est avec honneur et émotion que j’accepte que le plus ancien point de service du CFGT porte désormais mon nom. À mon tour, je le dédie à mes collègues du CA du CFGT – actuels et passés – ainsi qu’au personnel inestimable de l’organisme qui effectue le travail de fond pour faire avancer la mission du Centre. Merci de tout cœur », exprime M. Bernard dans son allocution lors de la cérémonie du dévoilement de la nouvelle enseigne.

Toute l’équipe de direction et de la haute gestion du CFGT, des membres du CA et des dignitaires du système de l’éducation en Ontario étaient présents lors de la cérémonie intime. Les services offerts au 20, Lower Spadina comprennent principalement un Coin ON y va de la petite enfance et des programmes d’établissement pour les personnes nouvellement arrivées au Canada, à savoir le programme Connexions communautaires ainsi que le Programme d’intégration dans les écoles francophones.

Source : CFGT

Photo : La nouvelle enseigne du 20, Lower Spadina portera désormais le nom de Centre Jean-Luc Bernard (Photo : CFGT)