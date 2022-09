L’Entité 3 tenait sa 12e assemblée générale annuelle le 16 septembre, de façon virtuelle, une occasion pour les membres des régions desservies par l’organisme de prendre connaissance des progrès accomplis pour accroître l’accès aux services de santé en français au cours de la dernière année.

La rencontre a débuté par un mot de bienvenue de la présidente de l’Entité 3, Solange Belluz, qui a remercié les participants pour leur présence et expliqué que pour cette année financière, l’Entité a continué de travailler à la mise en oeuvre du plan de travail élaboré conjointement avec Santé Ontario.

Les priorités actuelles portent sur la réduction des iniquités en santé, sur des soins centrés sur la personne ainsi que sur l’amélioration des soins cliniques et la qualité des services.

La présidente et son directeur général Constant Ouapo ont ensuite déclaré dans un message conjoint du rapport annuel que l’Entité 3 s’est adaptée aux exigences du nouveau contexte imposé par la pandémie et a su rester concentrée sur l’exécution de son mandat grâce à l’appui de ses membres et leur engagement résolu pour le rayonnement des services de santé en français dans le Grand Toronto.

« Pendant que nous sortons graduellement de cette épreuve, il est vital que nous resserrions nos liens et que nous fassions preuve de créativité et d’innovation afin de mieux adresser les nouveaux défis générés par la pandémie, expliquent les deux dirigeants. La planification des services de santé en français est une œuvre collective de longue haleine. Elle exige que nous nous donnions la main et que nous regardions dans la même direction pour nous attaquer ensemble aux grands enjeux liés à la transformation du système de santé. »

L’Entité 3, au niveau local, a fait au cours de la dernière année de l’équilibre entre la demande et l’offre active, son cheval de bataille. Pour y parvenir, elle a notamment continué d’engager la communauté et de l’appuyer dans l’expression de la demande active, développé des liens étroits avec les fournisseurs de services en vue de mieux les appuyer dans leur processus de développement de l’offre active, et mis en place divers outils et initiatives pour affiner ses appuis aux équipes de Santé Ontario.

Parmi les faits saillants de la dernière année, à noter que Santé Ontario a accordé un financement de 220 000 $ à l’Entité 3 pour deux ans avec Spinal Cord Injury Ontario comme nouvel organisme banquier et partenaire principal du projet. Ce financement a permis d’améliorer et de moderniser la formation offerte sous forme de webinaires à deux Équipes Santé Ontario, celle de Mississauga et celle de Toronto Ouest, ainsi qu’à trois fournisseurs de services de santé : Rexdale CHC, Women’s College Hospital et Bennett Village.

Dans le domaine des soins aux aînés, l’Entité 3 continue d’apporter son soutien à deux importantes initiatives de soins de longue durée : le foyer Bennett Village (Georgetown) pour la création de lits francophones dans un nouveau bâtiment en construction. À l’heure actuelle, la région de Halton ne compte toujours aucun lit francophone pour les soins de longue durée.

L’Entité a également soutenu le Foyer Richelieu Welland dans sa demande de 254 lits de soins de longue durée francophones à Toronto. Les deux projets ont été approuvés par le gouvernement et sont en développement. Il y a aussi l’accord de collaboration avec Partners Community Health pour la désignation de lits de soins longue durée dans un foyer en construction à Mississauga.

L’Entité œuvre aussi à améliorer l’accès aux soins de santé mentale avec la création de la Table des services de santé mentale en français en collaboration avec Santé Ontario Centre et l’Entité 4. Cette Table regroupe tous les fournisseurs de services de santé mentale et qui ont pour objectifs communs le développement et l’amélioration de l’offre de services en français.