Les membres et employés du centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié se sont réunis virtuellement pour l’assemblée générale annuelle de l’organisme le jeudi 15 septembre. Au programme : présentation des rapports d’activités pour l’année financière 2021-2022 et élection des administrateurs.

« L’année 2021-2022 en a été une d’adaptation et de resserrements sur le plan de la gestion des garderies du Cercle de l’amitié. Même si la COVID-19 fait de plus en plus partie de notre normalité, la pandémie, en 2020, a laissé ses marques et occasionné de nombreuses réformes, tant dans nos politiques de gestion auprès de nos employées et des garderies que dans celles de la Région de Peel et de la Ville de Toronto, explique le président sortant Richard Caumartin.

« Une charge de travail colossale pour notre directrice générale, Lauraine Côté, mais un défi qu’elle a relevé avec brio. Le conseil d’administration est très reconnaissant de ses efforts et ceux des employées des garderies. De plus, Le Cercle de l’amitié continue à travailler pour que les familles de ses garderies aient accès à des places à 10 $ par jour en moyenne d’ici la fin de l’an2025. »

Il a été question également du fait que la garderie Carrefour des Jeunes a été complètement reconstruite et devient la deuxième garderie de la Région de Peel à accueillir des poupons, après Le Flambeau, et ouvrira ses portes fin septembre, début octobre.

Quant au secteur culturel, l’organisme a continué d’offrir des activités virtuelles à la communauté pendant la pandémie ainsi que des prestations musicales et artistiques dans le cadre du Carnaval Joie de vivre et de ses activités du temps des Fêtes.

50 ans, ça se fête!

En 2023, le centre culturel et communautaire célébrera avec la communauté 50 années de succès. Pour ce faire, les dirigeants prévoient offrir des festivités dignes de cet accomplissement et une programmation culturelle bonifiée sera annoncée dans les mois à venir pour souligner l’apport du Cercle de l’amitié aux niveaux culturel, social et communautaire depuis sa fondation dans la région de Peel. À cet effet, un concours a déjà été lancé dans les écoles de la région pour la création d’un logo pour souligner le 50e anniversaire.

La rencontre s’est achevée avec l’élection d’un nouveau conseil d’administration et Rajiv Bissessur a été élu par acclamation à la présidence de l’organisme. Les autres postes ont été pourvus par Joséfa David (trésorière), Richard Caumartin (secrétaire), Kiran et Attal Servansing (administrateurs).