FrancoQueer a convié ses membres à sa 19e assemblée générale annuelle le 14 septembre sous format hybride. Les administrateurs avaient invité Michelle Séguin, directrice générale de TFO pour une allocution avant de présenter un bilan des activités de la dernière année financière.

À la suite de cette présentation, le président de FrancoQueer, Michel Tremblay, et son directeur général, Arnaud Baudry, ont présenté le rapport de l’organisme.

« L’année passée a été jalonnée de nombreux succès, parmi lesquels le lancement du Réseau franco-ontarien pour l’inclusion 2SLGBTQIA+ se démarque comme une initiative innovante, explique le président. Ce réseau, premier de son genre, a fédéré une communauté de pratique intersectorielle visant le développement professionnel autour de l’inclusion 2SLGBTQIA+ et basé sur une approche de recherche-action. Grâce à cette initiative, nous avons renforcé notre engagement auprès de notre communauté et de nos organisations partenaires, unifiant nos efforts pour un impact plus large à travers la province. »

Les dirigeants étaient fiers d’annoncer des chiffres record en termes de programmation et de participation avec 152 activités et ateliers offerts, couvrant une large gamme de sujets et engageant 3958 participants.

« Un jalon historique de 2023-2024 a été notre réussite financière, dépassant pour la première fois le million en chiffre d’affaires », ajoute Arnaud Baudry. En effet, c’est la première fois que FrancoQueer atteint des revenus se chiffrant à 1,167 million $ grâce au maintien des financements pluriannuels d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario pour les services d’établissement et son Programme Partenaires Inclusifs.

Puis, en plus du maintien du financement pluriannuel des Instituts de recherche en santé du

Canada dans le cadre de la « Subvention d’appui pour des projets menés par la communauté sur le bien-être des communautés LGBTQIA/2S selon une approche intersectionnelle », en soutien à son projet de recherche « Soutenir l’autonomisation des personnes noires LGBTQIA+ francophones dans la région du grand Toronto et Ottawa ». FrancoQueer a aussi été récipiendaire de deux financements de Femmes et Égalité des Genres Canada pour le projet de Réseau franco-ontarien pour l’inclusion 2SLGBTQIA+ et pour le projet « Croissance et durabilité des capacités opérationnelles et de l’impact de FrancoQueer ». Sans oublier un financement du Secrétariat québécois aux relations canadiennes et du ministère des Affaires francophones de l’Ontario pour Récits arc-en-ciel : Témoignages de Livres humains 2SLGBTQIA+. Grâce à tous ces projets communautaires, l’organisme déclare un excédent budgétaire de plus de 8000 $.

« Cette performance est le reflet de la confiance que vous placez en notre mission et de la solidité de notre gestion. Elle assure la pérennité de nos actions et la réalisation de projets ambitieux pour les années à venir », conclut Michel Tremblay.

Photo : Arnaud Baudry