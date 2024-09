L’Alliance française de Toronto a procédé, le samedi 14 septembre, au lancement de sa nouvelle saison culturelle. Une occasion de dévoiler l’ensemble de son calendrier culturel pour les semaines et les mois à venir. Du livre à la projection de films, de la peinture à la photographie, de la danse au chant et de la magie au cirque, l’Alliance française s’apprête à vivre une saison 2024-2025 riche de plusieurs disciplines artistiques.

Dramane Denkêss

« C’est une saison pluridisciplinaire qui s’annonce, et chacun trouvera son compte. Je pense que chacun aura plaisir à venir, à découvrir des esthétiques, des spectacles très différents les uns des autres, avec toujours pour nous le souci de qualité et d’exigence artistique », affirme Pierre-Emmanuel Jacob, directeur général, lors du cocktail de lancement – un verre de l’amitié pour célébrer le premier concert de cette saison culturelle.

Le concert d’ouverture justement a permis de découvrir sur scène six femmes talentueuses issues du Ostara Project. Jouant pour la plupart chacune d’un instrument, elles ont offert une belle performance devant une salle archicomble. Cet ensemble de jazz entièrement féminin a reconnecté le nombreux public qui fait le déplacement avec ce genre musical originaire du sud des États-Unis.

« Le lancement de la saison est notre premier spectacle. Nous avons décidé de le faire avec Ostara Project que j’avais vu à Québec au mois de février. Et voilà, nous avions envie de montrer cette formation de femmes de jazz qui s’exprime en français et en anglais et de célébrer cette musique, le jazz et surtout le fait que c’est un orchestre de femmes incroyable. Ce qui entre dans notre promotion de valeur, de diversité et d’exclusivité », poursuit M. Jacob.

Piloté par les musiciennes de jazz primées Jodi Proznick et Amanda Tosoff de Music Arts Collective, The Ostara Project a su mettre à l’honneur la créativité et le talent des femmes canadiennes dans le domaine du jazz.

Tout au long des 90 minutes du concert, elles ont démontré leur savoir-faire, à travers autant de titres que de déclinaisons musicales. Raven Haven, Avec le temps, Storms, Little One, Dreams and Olive Trees, 2601, Moonlit Night, Voyage, Papa et ‘How High the Moon sont autant de morceaux qui ont suscité des applaudissements nourris d’un public de connaisseurs.

Des compositions variées qui viennent mettre en lumière la qualité de la musique. Un beau travail d’artistes musiciennes, compositrices et cheffes d’orchestre de premier plan, qui témoigne de la diversité géographique, culturelle et créative du paysage musical canadien.

Photo : The Ostara Project