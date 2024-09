Le jeudi 19 septembre 2024, le Cercle de l’amitié a tenu son assemblée générale annuelle à Mississauga, réunissant une majorité de membres en présentiel et en mode hybride. En plus de la présentation des divers rapports et de l’élection des membres du conseil d’administration, de nouveaux membres à vie ont été honorés, témoignant ainsi de l’engagement et de la solidarité au sein de la communauté.

Denis Poirier

Le jeudi 19 septembre 2024, Le Cercle de l’amitié a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) dans ses locaux à Mississauga. La rencontre, présentée en mode hybride, a vu la majorité des membres participer en présentiel, témoignant de l’engagement de la communauté.

Le président de l’organisme, Rajiv Bissessur, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux membres et a confirmé le quorum, permettant ainsi le bon déroulement de l’assemblée. L’ordre du jour a été adopté, et les membres ont approuvé les nominations d’Yves Lévesque et Dan Zein en tant que président et secrétaire d’assemblée, respectivement.

Après l’adoption à l’unanimité du procès-verbal de la dernière assemblée, la directrice générale, Lauraine Côté, a annoncé que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, les états financiers seront présentés à l’assemblée générale extraordinaire prévue le 17 octobre 2024. Elle a également précisé qu’à compter de 2025, l’année financière de l’organisme s’étendra désormais de janvier à décembre, comme l’exige la Région de Peel.

Dans son rapport, le président a souligné les nombreuses activités célébrant le 50e anniversaire de l’organisme, remerciant chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à ce succès. Il a également annoncé que Lauraine Côté, qui prendra sa retraite prochainement, assurera une transition fluide avec la personne qui lui succédera.

Par ailleurs, le président a indiqué que la nouvelle garderie, située à l’école Carrefour des jeunes à Brampton, est maintenant ouverte. Le projet Cultivons l’amitié pour les aînés, qui a consisté en un aménagement paysager avec des plantes indigènes, a été réalisé grâce au soutien de la Credit Valley Conservation Authority et aux nombreux bénévoles. L’organisme envisage d’ailleurs « la possibilité d’une autre plantation à l’automne ». Mme Côté a ensuite présenté le rapport des activités regroupées dans la publication L’Ami. Les deux documents ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée.

Concernant le côté financier, la directrice générale a précisé que les prévisions budgétaires seront également présentées à l’assemblée extraordinaire et a proposé que la firme comptable Lekadir LLP soit mandatée pour vérifier les états financiers pour 2025, une proposition acceptée à l’unanimité par les membres présents.

Au cours de cette assemblée, l’organisme a intronisé huit nouveaux membres à vie afin de les remercier pour leur dévouement envers le Cercle. Christiane Beaupré, Richard Caumartin, Linda Cooke-Weaver, Claudette Faucher, Adrien Gaudet, Rafik Haggar, Maryse Laplante et Juliette Pelletier ont reçu chacun un cadeau d’appréciation et une plaque de reconnaissance. Il est à noter que ces personnes avaient déjà été honorées lors du gala du 50e anniversaire. L’intronisation des nouveaux membres à vie a été adoptée à l’unanimité. « Merci de ce que vous avez fait pour le Cercle », a commenté M. Bissessur.

La période des élections a ensuite permis de réélire Rajiv Bissessur à la présidence ainsi que Richard Caumartin au poste de secrétaire. Trois postes d’administrateurs étaient vacants, et ils ont été pourvus par Roxane Cauz, Andrew Ip Sze Yuen et Attal Servansing. Déjà membres du conseil d’administration, leur mandat a été renouvelé pour deux ans.

Enfin, le rapport du représentant de Notre Place a été présenté par Lauraine Côté, qui a partagé les faits saillants concernant divers sujets, dont la construction sur le toit, des incidents de vandalisme, la nouvelle directrice de l’école Sainte-Famille, les changements à venir pour la cuisine de Notre Place ainsi que la popularité croissante du badminton. Ce rapport a été accepté par l’assemblée.

Sans questions de la part des membres, le président a remercié chacun pour sa participation et a invité les membres à assister aux levers du drapeau franco-ontarien à Mississauga et à Brampton, le mercredi 25 septembre.

Cette assemblée a été une belle occasion de célébrer les réalisations du Cercle de l’amitié tout en se projetant vers l’avenir. La rencontre s’est conclue par une dégustation de vins et fromages, permettant aux membres de prolonger les discussions, d’approfondir certains sujets évoqués durant l’AGA, ou tout simplement de socialiser et de prendre des nouvelles les uns des autres.

Photo : Lauraine Côté (debout) a présenté un résumé des activités de la dernière année du Cercle de l’amitié à l’assemblée.