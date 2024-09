Richard Caumartin

Le 16 septembre, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) recevait ses membres et partenaires à l’Université de l’Ontario français pour sa 20e assemblée générale annuelle depuis la fusion du Conseil des organismes francophones du Toronto métropolitain et du CMSC en 2004.

Hélène Grégoire, directrice du campus de La Cité à Toronto a été nommée pour présider l’assemblée. Le président du CFGT, Aliou Sène, a parlé de l’engagement de son équipe qui, guidée par le Plan stratégique 2020-2025 de l’organisme, a « contribué au bien-être de plus de 25 000 personnes issues des communautés francophones diversifiées ».

On se souviendra que l’hiver dernier, la présidente-directrice générale Florence Ngenzebuhoro avait remis sa démission et a été remplacée à l’intérim par Estelle Courty Duchon à partir du 1er avril. M. Sène a tenu à parler de ce changement important dans son rapport.

« Nous avons dit au revoir à Florence qui a entamé une nouvelle aventure professionnelle. Elle a été une figure de proue de notre organisation, apportant un leadership et une vision qui ont grandement contribué à façonner notre parcours. Mme Ngenzebuhoro nous a aidés à atteindre des résultats financiers sans précédent, à renforcer notre position de leader dans la francophonie ontarienne en matière de services sociaux et de santé communautaire, tout en accroissant notre visibilité au Canada et à l’international. »

Le Centre francophone a vu ses subventions et contributions augmenter de près de 2 millions $ au cours de sa dernière année financière et, pour la première fois de son histoire, a dépassé les 19 millions $ en revenus, ce qui a fait réagir les membres de la communauté présents à la rencontre.

Pour sa part, Mme Duchon a présenté le rapport d’activités tout en exprimant sa gratitude de pouvoir poursuivre le travail initié par Florence Ngenzebuhoro. « L’équipe du CFGT a travaillé très fort pour renforcer notre continuum de services afin de mieux servir nos clients et de les rejoindre plus près de chez eux, indique la présidente-directrice générale par intérim. Nous le voyons sur le terrain : l’augmentation du coût de la vie, le manque de logements abordables, l’approfondissement des besoins en matière de santé et de santé mentale, et l’arrivée de nouveaux arrivants avec des besoins multiples ont fait en sorte que le Centre a dû accentuer ses efforts cette année pour optimiser son offre de services et sa capacité d’accueil. »

Elle a confirmé que depuis la mise en place de l’accueil centralisé, 6303 clients ont été servis, soit une augmentation de 151 % par rapport à 2022-2023, et 28 223 demandes de services ont été déposées, une augmentation de 171 % par rapport au total cumulatif de l’année précédente. « Il va sans dire que nos efforts permettent d’offrir un accompagnement personnalisé qui transforme de manière significative la vie de nos clients, dont les besoins ne cessent de croître », conclut-elle.

Parmi les nouveautés, le CFGT a lancé un service d’emploi en français dans la région de York pour favoriser l’intégration économique des francophones sur le marché du travail. L’organisme a aussi relancé son programme de bénévolat grâce à qui 130 bénévoles ont contribué au succès de ses événements cette année.

L’assemblée s’est achevée avec l’élection des administrateurs pour 2024-2025. Les choix du comité de nomination – Patrick Boily, Denys Giguère, Caroline Moreau, Jacques Naud, Cedric Ngabonziza, Serge Paul et Colette Raphaël – ont tous été entérinés par les membres.

Photo : Les dirigeants du CFGT. De gauche à droite : Cedric Ngabonziza, Patrick Boily, Serge Paul, Hélène Grégoire (présidente d’assemblée), Estelle Courty Duchon, Aliou Sène, Julie Brisson, Colette Raphaël et Émilie Bruneau