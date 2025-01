Christiane Beaupré

Après une fin d’année 2024 marquée par une assemblée générale annuelle en octobre et un encan extraordinaire en décembre, Le Laboratoire d’art (Le Labo), centre d’arts médiatiques francophone de Toronto, aborde 2025 avec une énergie renouvelée.

Un conseil d’administration consolidé, des projets ambitieux et une volonté d’intégrer des pratiques écoresponsables dans ses activités, Le Labo s’engage à poursuivre son développement tout en restant fidèle à ses valeurs.

Sous la présidence de Mathilde Brillu, le conseil d’administration (CA) du Labo est complet avec, à ses côtés, Katia Café-Fébrissy (vice-présidente), Evan Clemence (trésorier), Fanny Seguin (secrétaire) et les administratrices-teur Joséphine Adegnon, Hélène Le Hô et Nicolas Kia. L’équipe salariée formée de Dyana Ouvrard, directrice générale et artistique, et Mathilde Rousseau, responsable de la programmation, complète l’équipe.

Selon Mme Ouvrard, les priorités du CA cette année seront, entre autres, la préparation du prochain plan stratégique et la poursuite de la réflexion sur des alternatives économiques pour assurer la pérennité du Labo, un organisme dépendant de subventions publiques. Une autre priorité : renforcer la voix du Labo en véhiculant ses valeurs par le biais d’actions concrètes.

L’écoresponsabilité est l’un des axes forts de la direction. Plusieurs initiatives ont déjà été mises en place pour intégrer cette dimension à la programmation du Labo. « Lors des vernissages et autres événements, nous privilégions désormais des produits locaux. Nous prenons le temps de cuisiner pour notre public, pour encourager une consommation plus responsable », explique-t-elle. Le Labo a également remplacé le vinyle des écriteaux par des supports plus durables, comme la peinture et le dessin à la main. Ces efforts témoignent de la volonté de l’organisme de repenser sa façon de consommer et de créer.

Le Labo voit aussi sa communauté s’élargir. « Depuis 2020, nous enregistrons une véritable croissance des adhésions », souligne la directrice générale. Aujourd’hui, l’organisme compte 90 membres artistes, avec un public de plus en plus éclectique.

« De nouveaux immigrants, des non-francophones et des allophones découvrent notre programmation et s’intéressent à notre vision culturelle et artistique », ajoute-t-elle. Le succès de l’encan du 4 décembre en est une illustration frappante : une salle comble et un montant record de 3700 $ récolté grâce à la vente d’œuvres, au bar et à la billetterie.

Le Labo entame également un nouveau chapitre de sa programmation autour du thème « La Jachère », qui explore la décroissance artistique et le ralentissement. « Nous souhaitons prendre le temps de réfléchir et de nourrir la créativité à long terme », précise Dyana Ouvrard. La communauté croit en notre mission même si nous ne sommes qu’un petit organisme culturel d’une valeur remarquable. Les gens sont attachés à notre centre. »

Un exemple de cette démarche est la « Permanence hivernale » qui se déroule au Labo du 16 janvier au 1er février 2025. Chaque jour, une activité est proposée : ateliers pratiques (gestion des impôts, subventions, vente d’œuvres), soirées projections, cercles de conversation, réseautage et même un marché aux puces pour clôturer l’événement.

Ces activités visent à rassembler les artistes et les partenaires du Labo dans une ambiance collaborative et chaleureuse. « Nous souhaitons qu’elles soient le plus accessibles possible, conclut Mme Ouvrard. Bien entendu, l’événement se tient en français et les artistes y sont privilégiés, bien qu’il soit ouvert à tous. » Les places doivent être réservées sur Eventbrite et toutes les activités se déroulent au Labo (401, rue Richmond O. – studio 277).

Le Labo continue de se développer et d’innover, offrant ainsi une multitude d’occasions pour les artistes et le public de s’impliquer. Si vous êtes curieux de découvrir cette dynamique et de participer aux prochaines activités, n’hésitez pas à consulter le site web de l’organisme à l’adresse lelabo.ca pour plus de renseignements.

Avec des initiatives audacieuses, Le Labo est plus que jamais un acteur incontournable de la scène artistique francophone de Toronto.

Photo (Pascaline Lebras)