Richard Caumartin

Pour célébrer la fin de 2024, l’organisme FrancoQueer a convié la communauté 2SLGBTQIA+ à son gala annuel au Holiday Inn du centre-ville sous le thème Rayonner pour s’affirmer.

Pour la première fois, l’événement était suivi d’une soirée de danse et de célébration dans un environnement francophone au Glad Day Bookshop. Des performances artistiques, un buffet composé de diverses spécialités de saison, une tombola et plusieurs autres surprises étaient au programme de la soirée.

« Ce qui rend notre communauté si belle est aussi ce qui fait sa force : sa diversité. Il y a autant de façons d’être 2SLGBTQIA+ qu’il y a de personnes. C’est lorsque nous nous affirmons dans toute notre diversité ethnoculturelle, religieuse, d’accent, de capacité et autres que nous rayonnons le plus.

« En ces temps où les sentiments homo-bi-transphobes sont en augmentation, il est profondément inspirant de voir la communauté se mobiliser avec force et solidarité. Le soutien impressionnant de nos commanditaires témoigne de cet engagement, et il est important de le souligner. Cela montre que nous pouvons nous rassembler, nous célébrer et continuer de rayonner malgré les défis », souligne Arnaud Baudry, directeur général de FrancoQueer.

Il y a eu des performances des Drag Queen Jezebel Bardot et Jenna Seppa, ainsi qu’une tombola avec divers prix à gagner, dont une chambre pour deux au Holiday Inn. Il y a également eu un kiosque-photo et une présentation des divers services de FrancoQueer. Pour les nombreux participants, cette soirée a été un franc succès pour terminer 2024 en force. Un moment de retrouvailles et de célébrations pour cette communauté.

Photo (crédit Mathieu Taillardas) : Arnaud Baudry, dg de FrancoQueer