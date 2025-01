Le Métropolitain

Jusqu’au 8 février, l’Alliance française de Toronto (AFT) présente l’exposition Rétrospection et Introspection de l’artiste Joseph Sagaj inspiré par la culture et l’héritage de la Première Nation Anishinaabe.

L’artiste plonge le public dans un univers artistique unique, une rétrospective de ses œuvres marquantes et de nouvelles créations.

« Originaire de Neskantaga, une petite communauté du nord de l’Ontario, Joseph Sagaj s’est nourri des récits et légendes de son enfance pour développer une pratique artistique empreinte de sens et de spiritualité. Diplômé de l’Ontario College of Art en 1985, il a su s’imposer comme une figure majeure de l’art contemporain autochtone, collaborant sur des projets publics d’envergure tout en valorisant la culture anishinaabe », explique le directeur général de l’AFT, Pierre-Emmanuel Jacob.

Parmi ses œuvres les plus connues figure Rekindle, une des créations phares du panneau Toronto a la place Nathan Phillips Square qui souligne la richesse des langues et cultures autochtones dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones de l’UNESCO. Il y a également des réalisations telles que l’installation en revêtement de sol de béton Circle of Indigenous Knowledge au Seneca College, la série de peintures Seven Stages et son rôle actuel de consultant pour des projets autochtones à Toronto.

Joseph Sagaj est Anishinaabe (Ojibwe) du clan Sturgeon et vient d’une communauté éloignée et isolée de 300 personnes située à 433 km au nord-est de Thunder Bay. Il a déménagé à Toronto, a fréquenté l’Ontario College of Art et a obtenu son diplôme en beaux-arts en 1985. Le monde de l’art, comme c’est le cas pour la plupart des artistes, a parfois été une lutte et un défi. Mais cela n’a pas empêché l’artiste de poursuivre ses rêves avec passion.

Ses œuvres sont pleines de vie et de couleurs, de messages et d’espoir. Une exposition à voir à l’Alliance française de Toronto.

Photo (Crédit Zolen Jolene) : L’artiste Joseph Sagaj explique son cheminement artistique à l’Alliance française.