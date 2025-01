Richard Caumartin

Ouverte depuis 2017, la librairie Children’s French Book Corner fermera ses portes au cours des prochaines semaines. C’est ce que vient d’annoncer sa propriétaire, Lynda Grimard-Watt, la semaine dernière. La communauté est sous le choc, car de nombreuses personnes dépendaient de cet établissement pour se procurer des livres en français pour leurs enfants.

En entrevue avec Le Métropolitain, Mme Grimard-Watt a confirmé la nouvelle. « Nous n’avons pas assez de clients qui se déplacent en magasin pour justifier de rester ouvert, dit-elle. Une grosse partie de ma clientèle sont des enfants de l’immersion. Les clients doivent consulter les livres avant de les acheter pour s’assurer qu’ils sont à leur niveau et traitent de sujets intéressants pour les familles. C’est pour cela que mon inventaire n’a jamais été en ligne.

Buy local, un slogan surutilisé à Toronto veut dire d’acheter localement, dans son quartier. Étant la seule librairie francophone de la métropole, les familles doivent souvent faire une longue distance pour se rendre sur l’avenue Danforth et acheter un ou deux livres en français dans un secteur de la ville où la circulation routière n’est pas meilleure qu’ailleurs en ville.

« La densité de la circulation est un facteur important, admet-elle, tout comme la situation économique des familles qui peinent à payer leurs propres factures d’épicerie depuis deux ou trois ans et leur loyer. »

La fermeture de la librairie a été une décision difficile parce que l’endroit est aussi un lieu de rencontre pour plusieurs francophones du secteur. « Mes clients ont été formidables depuis le début de cette aventure, un rêve que je chéris depuis de nombreuses années, admet la libraire, et je les remercie du fond du cœur. Mais la réalité veut qu’il aurait fallu plusieurs milliers d’autres clients pour connaître du succès et garder la boutique ouverte. Les coûts des loyers commerciaux sont exorbitants dans la Ville reine. »

La majeure partie de ses revenus proviennent d’ententes qu’elle a avec quelques conseils scolaires, tant francophones qu’anglophones, pour fournir des livres en français aux écoles. « Tu dois être un fournisseur sélectionné après un long processus élaboré. J’ai eu la chance d’être choisie comme un de ces fournisseurs par quelques conseils scolaires. Même si je ferme le local de la librairie, je vais continuer d’appuyer les écoles en leur fournissant des livres en français pour leurs salles de classe et leurs bibliothèques. Si je peux me trouver un petit local quelque part à prix modique, je pourrais peut-être aussi commander des livres pour les parents en préparant mes commandes des conseils scolaires, on verra. Pour le moment, j’offre 30 % de rabais sur les livres, supportant différents niveaux de lecture, des bandes dessinées et des cahiers d’exercices pour les enfants afin de récupérer le plus possible sur mon inventaire », conclut Lynda Grimard-Watt.

La librairie Children’s French Book Corner fermera ses portes officiellement le 28 février. Le site Facebook ChildrensFrenchBookCorner restera ouvert pour les mises à jour et continuera à soutenir les écoles pour que les enfants puissent lire de plus en plus en français à la maison.

Photo : La librairie était ouverte depuis 2017.