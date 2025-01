Le maire de Brampton et les mairesses de Mississauga et Toronto ont accueilli leurs résidents pour les traditionnelles réceptions du Jour de l’An, marquées par des activités communautaires et des événements festifs. Ces rassemblements ont symbolisé l’unité et l’esprit civique de leurs villes respectives en ce début d’année.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Les maires et mairesses des grandes villes de la province ont débuté 2025 en s’engageant activement auprès de leurs citoyens lors des réceptions traditionnelles du Jour de l’An. Ces événements, organisés chaque année à travers l’Ontario, offrent l’occasion aux résidents de rencontrer leurs élus dans une ambiance conviviale et festive, tout en participant à des activités communautaires variées. À Brampton, Mississauga et Toronto, ces rassemblements ont symbolisé l’unité et la fierté civique, créant des moments de partage entre les responsables municipaux et leurs résidents.

Le 5 janvier 2025, la Ville de Brampton a donné le coup d’envoi des célébrations du Nouvel An avec un événement rassembleur à l’hôtel de ville. Le maire Patrick Brown, accompagné de ses conseillers, a ouvert les portes de la mairie à ses résidents. Cette rencontre conviviale a permis aux citoyens de discuter avec leurs élus, de poser des questions et de se faire prendre en photo avec eux. Un buffet communautaire a été offert, permettant aux participants de partager un moment agréable autour d’un repas. L’ambiance était détendue et festive, renforçant les liens entre la municipalité et ses citoyens.

La journée s’est poursuivie au parc Gage, où une session de patinage communautaire rythmée par de la musique a eu lieu. Parmi les invités d’honneur, les légendes du hockey Darcy Tucker, Renata Fast et Blayre Turnbull ont attiré une foule enthousiaste. Les résidents ont eu l’occasion de rencontrer ces icônes du sport et de prendre des photos avec eux. Des boissons chaudes, telles que du thé, du café et du chocolat chaud, ont été servies gratuitement, renforçant encore l’aspect chaleureux et convivial de l’événement.

À Mississauga, la mairesse Carolyn Parrish a célébré le lever du Nouvel An avec les résidents dans une ambiance festive et accueillante. L’événement, qui trouve ses racines dans les cérémonies somptueuses des cours royales françaises du XVIIIe siècle, est devenu une tradition locale incontournable. Chaque année, il symbolise l’unité, la réflexion et la promesse d’un nouveau départ pour les résidents de cette ville. Le dimanche 5 janvier, la mairesse et les membres du conseil municipal ont accueilli les citoyens à partir de 13 h pour une brève cérémonie officielle suivie d’une rencontre avec les élus. Ce moment a permis aux résidents de discuter de leurs préoccupations, d’échanger des idées et de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté.

Les festivités ont continué avec des activités familiales, notamment une soirée de patinage animée par un DJ au Celebration Square. L’animation musicale a contribué à l’ambiance dynamique et festive de la journée, attirant de nombreux participants de tous âges. L’événement a également offert des moments de partage et de convivialité, renforçant l’identité locale et le sentiment de solidarité entre les résidents et leurs élus.

À Toronto, la mairesse Olivia Chow et le conseil municipal ont organisé plusieurs événements pour marquer le Nouvel An. Contrairement à Brampton et Mississauga, Toronto a opté pour des fêtes de patinage dans quatre parcs différents de la ville. Ces événements ont permis aux résidents de profiter de patins gratuits et de boissons chaudes tout en participant à diverses activités hivernales. Les parcs de McCowan et Colonel Samuel Smith ainsi que le North Toronto Memorial Community Centre ont accueilli les citoyens pour des jeux d’intérieur et d’extérieur, des sessions de hockey-balle, de ringuette, de raquette et de curling, le tout dans une atmosphère joyeuse et décontractée.

Les installations et équipements de sports d’hiver étaient mis à disposition gratuitement par la ville, permettant à chacun de s’amuser, qu’il soit amateur de hockey ou passionné de curling. À la Place Nathan Phillips, devant l’hôtel de ville, les résidents ont pu découvrir des sports d’hiver autochtones et écouter des contes des Premières Nations, ce qui a ajouté une dimension culturelle enrichissante à la journée. Ce programme diversifié visait à offrir une expérience unique aux participants tout en célébrant les racines et les traditions locales de Toronto.

Olivia Chow a fait le tour des différents sites, rencontrant les citoyens, échangeant avec eux et patinant aux côtés des résidents. Cette interaction directe a permis de renforcer les liens entre les élus et la population, créant ainsi un climat de proximité et de confiance.

À travers ces événements, les maires et mairesses de l’Ontario ont marqué le début de l’année 2025 par une série d’activités qui ont permis de renforcer les liens communautaires. Ces réceptions du Jour de l’An, à la fois festives et conviviales, ont offert aux citoyens une occasion unique de rencontrer leurs élus dans un cadre informel et d’échanger sur les enjeux locaux tout en célébrant l’unité et la fierté civique. Dans des villes comme Toronto, Mississauga et Brampton, ces rassemblements contribuent à construire un esprit de communauté et à encourager la participation citoyenne dès les premières heures de l’année.

Photo : La mairesse Olivia Chow a rencontré les Torontois pour patiner et échanger avec eux. (Crédit : Ville de Toronto).