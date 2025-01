Denis Poirier

Avez-vous des tensions musculaires qui vous préoccupent? Avez-vous l’impression de ne pas arriver à ralentir vos pensées? Imaginez savoir exactement quoi faire pour relever à ces défis.

Pour répondre à ces questions, le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié proposait les 29 et 30 novembre des ateliers d’automassage dans ses locaux et ses garderies.

L’organisme invitait ses membres à découvrir des techniques simples et efficaces qui leur permettront de ressentir une grande différence, sans avoir besoin d’accessoires.

Raphaël Lavoie-Brand, massothérapeute agréé au Québec, est la référence en automassage au Canada français. Depuis quatre ans, il a enseigné à plusieurs milliers de personnes dans des ateliers, des conférences et des programmes en ligne. Les exercices sont simples et efficaces pour aider les gens à devenir plus autonomes avec leur santé. Il est fasciné par le fonctionnement du corps et propose des manières originales et captivantes de le comprendre.

Dans un premier temps, il a fait découvrir l’anatomie humaine et comprendre où les muscles se situent pour les masser. Les participants ont appris des exercices pour relâcher les tensions dans les muscles les plus difficiles à atteindre avec les mains, tels les muscles dorsaux. Le massothérapeute a montré des techniques d’apaisement et expliqué le fonctionnement du système nerveux. Il a parlé notamment du nerf vague qui peut s’activer par le massage de certaines zones pour stimuler la relaxation.

Pour la directrice générale du Cercle de l’Amitié, Lauraine Côté, ces ateliers apporteront beaucoup au bien-être des personnes de tous âges. « J’ai découvert l’automassage il y a trois ans et je voulais que nos membres puissent bénéficier des conseils de Raphaël Lavoie-Brand, surtout les personnes âgées. Celles-ci passent beaucoup de temps assises et ce sont des moments de la journée où elles peuvent s’automasser pour se faire du bien. Je suis contente que ses conseils ont été appréciés des participants. Sa technique est facile à comprendre et les massages faciles à se faire soi-même », raconte Mme Côté.

Le 29 novembre, le massothérapeute a aussi montré aux enfants des garderies du Cercle de l’amitié comment se faire un massage en imitant les gestes que l’on fait en préparant la pâte à pizza, en coupant des légumes pour mettre sur la pizza, etc. Il comparait ces mouvements à ceux de certains animaux effectués sur leurs petits afin que les enfants se rappellent plus facilement les gestes à faire pour les montrer ensuite à leurs parents à la maison. Ils ont eu beaucoup de plaisir à le faire.

Ces ateliers d’automassage sont une belle manière de prendre soin de soi au quotidien, mais ce n’est pas tout. En début d’année, de nombreuses autres activités attendent les membres du Cercle de l’Amitié, notamment le très attendu carnaval « Joie de vivre » en février, qui invitera petits et grands à participer à des festivités uniques et à partager des moments de joie et de convivialité. Soyez prêts à vivre encore plus d’instantanés de bonheur en 2025 !

Photo : Raphaël Lavoie-Brand est la référence en automassage au Canada français.