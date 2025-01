Le député provincial de Mississauga-Malton, Deepak Anand, a rencontré l’équipe de Retraite active de Peel (RAP) le mercredi 15 janvier pour en apprendre davantage sur la subvention d’immobilisation de 10 900 $ de la Fondation Trillium qui a été utilisée pour acheter de l’équipement technologique.

« Depuis 2004, Retraite active joue un rôle essentiel dans la communauté de Mississauga-Malton, offrant des programmes aux aînés et aux jeunes retraités francophones pour les aider à rester actifs, en bonne santé et socialement connectés », affirme Deepak Anand. Grâce au financement de la Fondation Trillium, cet organisme peut désormais investir dans l’équipement technologique nécessaire pour offrir des programmes hybrides et améliorer ainsi l’accessibilité pour les résidents. »

Octroyée en juin 2024, la subvention a été utilisée pour acheter un système de rencontre virtuelle Meeting Owl 3 ainsi que des accessoires pour le Owl. Avec sa caméra 360°, son système audio intelligent et ses fonctionnalités d’IA, le Meeting Owl 3 transforme les conférences en expériences interactives et immersives. Ses caractéristiques principales sont la qualité audio et vidéo exceptionnelle, les améliorations apportées par l’IA et de nouvelles astuces pour optimiser les réunions.

La subvention a aussi facilité l’achat d’un portable ainsi que d’un projecteur. Cet équipement nécessaire permettra à RAP d’offrir des activités en mode hybride pour les aînés et retraités francophones de la région.

« Cette subvention nous a permis d’améliorer notre capacité d’offrir des sessions en mode hybride. Depuis la pandémie, nous avons utilisé le mode virtuel pour faciliter l’accès à nos membres et maintenant nous souhaitons améliorer notre capacité afin que les membres qui ne se déplacent pas vers notre site d’activités peuvent quand même participer », explique la présidente Lorraine Gandolfo.

Retraite active de Peel contribue à l’amélioration de la qualité de vie et l’autonomie des retraités et aînés francophones en leur procurant des activités stimulantes et distinctes.

Source : Retraite active de Peel

Photo (courtoisie Deepak Anand) : Lorraine Gandolfo a reçu un certificat du député Deepak Anand pour souligner l’apport de la Fondation Trillium à RAP.