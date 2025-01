Le Métropolitain

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) a dévoilé, le 20 janvier, la publication de la deuxième édition de son Livre blanc sur l’économie franco-ontarienne. Ce rapport, financé par le ministère des Affaires francophones, fait un constat des enjeux et perspectives de l’économie francophone grâce à une « analyse approfondie et actualisée de l’écosystème économique francophone de la province, tout en offrant des pistes concrètes pour favoriser son développement ».

Le document rapporte que « l’économie franco-ontarienne, portée par des petites et moyennes entreprises dynamiques, ainsi qu’une main-d’œuvre francophone et bilingue de plus en plus influente, avec près de 600 000 francophones et 1,5 million de bilingues représentant 11,4 % de la main-d’œuvre, contribue significativement au développement économique de la province ». Parmi les défis majeurs inquiétants identifiés dans cette étude, il y a l’exode des jeunes vers les grands centres urbains et le vieillissement de la population entrepreneuriale.

« Cette nouvelle édition du Livre blanc met en lumière la complexité et le dynamisme de l’économie franco-ontarienne. Nous avons rassemblé des données cruciales pour mieux comprendre les défis auxquels font face nos entrepreneurs francophones et identifier des stratégies de croissance et de développement. Avec près de 30 000 entreprises francophones contribuant à notre économie, il est essentiel de renforcer notre soutien à ces acteurs clés pour leur permettre de se développer, de conquérir de nouveaux marchés et assurer une croissance durable et inclusive pour la prospérité de l’Ontario. Ce Livre blanc n’est pas seulement un état des lieux, mais un appel à l’action pour mieux soutenir l’écosystème d’affaires francophone de la province », déclare Dominic Mailloux, président de la FGA

Certaines observations publiées dans le rapport sont à noter. Par exemple, en 2022, une entreprise sur cinq en Ontario offrait au moins un service ou une activité dans les deux langues officielles. Aussi, 11,4 % de la population active (près de 900 000 personnes) sont en mesure de s’exprimer en français dans leur milieu de travail. Autre constat : la participation des femmes et des immigrants à l’entrepreneuriat est sous-représentée chez les francophones.

« L’économie francophone de l’Ontario, bien qu’affrontant des défis tels que la baisse de la proportion de francophones et de dirigeants francophones, surtout dans les régions rurales et éloignées, continue de se démarquer par son dynamisme et son innovation. La main-d’œuvre francophone et bilingue constitue un pilier stratégique essentiel pour la croissance économique de la province. C’est pourquoi assurer son maintien et son développement est indispensable pour renforcer la compétitivité de nos entreprises et assurer l’épanouissement de la francophonie. En identifiant les besoins et opportunités, nous espérons que ce Livre blanc pourra guider les prochaines mesures économiques et politiques afin d’exploiter pleinement le potentiel de nos entrepreneurs francophones et développer de nouveaux marchés au-delà de nos frontières provinciales », explique Richard Kempler, directeur général sortant de la FGA.

« Le Livre blanc sur l’économie franco-ontarienne de la FGA met en relief le potentiel de l’écosystème entrepreneurial francophone et identifie les pistes d’essor économique. En tant que ministre des Affaires francophones, je continuerai de travailler de concert avec mes collègues afin d’assurer la réussite de notre Stratégie de développement économique francophone pangouvernementale, en mobilisant le plein potentiel de notre communauté francophone », a déclaré Caroline Mulroney lors du lancement officiel.

Finalement, le Livre blanc identifie cinq axes de développement clés pour soutenir l’économie franco-ontarienne, soit de guider la croissance avec de meilleures données, créer un groupe d’experts pour définir et collecter des données pertinentes sur les entreprises francophones, mettre à profit le potentiel linguistique, libérer le potentiel entrepreneurial francophone et conquérir de nouveaux marchés, notamment en Afrique, où les opportunités de croissance sont importantes.

Photo (FGA) : De gauche à droite : Richard Kempler et Dominic Mailloux ont présenté le Livre blanc accompagnés de la ministre Caroline Mulroney.