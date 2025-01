Le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié a offert à ses membres un dîner-spectacle acoustique qui a réchauffé le cœur de l’auditoire le dimanche 26 janvier dans ses locaux de Notre Place. Cette rencontre intime a été précédé d’un buffet préparé par le traiteur Blair’s Catering.

Le duo Soleil, composé de Philippe Lafaury et Guy Smagghe du groupe Welcome Soleil, deux auteurs-compositeurs-interprètes franco-ontariens, a offert une prestation chaleureuse remplie d’anecdotes. Ils se sont accompagnés de leurs guitares, d’une mandoline et d’un harmonica.

Le répertoire pour ce rendez-vous musical était bien choisi : des reprises de classiques de la chanson française d’ici, du Québec et de France en passant par les succès populaires de Zachary Richard (Travailler c’est trop dur), Daniel Lanois (Jolie Louise) et Joe Dassin (Les Champs-Élysées), bref des chansons que l’auditoire ne s’est pas fait prier pour fredonner avec le duo Soleil.

Philippe Lafaudry et Guy Smagghe ont également dévoilé quelques nouvelles compositions tirées de leur récent album enregistré à Toronto en 2023 et sorti en mars 2024 intitulé Ballades boréales.

Ce projet collectif compte une dizaine de chansons originales et quatre reprises dont la chanson Cerisier rose et pommier blanc que le duo a chanté lors de sa prestation au Cercle de l’amitié, au grand bonheur des aînés venus en grand nombre.

« Nous avons enregistré cet album avec les quatre musiciens du groupe Welcome Soleil accompagnés de la basse, la batterie, les instruments à cordes et les voix, ainsi que quelques invités venus aider aux enregistrements, dont le fils de Philippe qui est pianiste, un autre ami qui joue du violoncelle et qui fait partie de l’orchestre communautaire de Toronto, et un trompettiste. Cela a ajouté un peu de couleur à cet album. Lors du lancement, ces mêmes invités sont venus jouer avec nous au célèbre Théâtre Rivoli », raconte Guy Smagghe.

Les deux comparses ont expliqué au Métropolitain que pendant cinq ans, le groupe Welcome Soleil mettait de côté un petit montant de chacune de leurs prestations musicales dans le but d’amasser assez d’argent pour payer les frais de studio, d’enregistrement et de production pour cet album.

Parmi les compositions originales présentées au Cercle de l’amitié, il y avait Les Sept Merveilles, chanson écrite par Philippe Lafaury pour sa fille Anne aux longues boucles blondes et Dur de rester poli, écrite par Guy Smagghe sur le thème du manque de sagesse des décideurs publics dans leur prise de décision pour la protection de la planète.

Ce mini-concert était en quelque sorte un voyage à la découverte de différents paysages musicaux, un moment intime dans l’univers de deux musiciens torontois qui s’amusent à parsemer le bonheur partout où ils sont invités.

Photo : Le dîner-spectacle a fait salle comble au Cercle de l’amitié.