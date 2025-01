Richard Caumartin

C’est à l’Université de l’Ontario français (UOF), site de l’événement littéraire depuis 2023, que le Salon du livre de Toronto (SLT) a dévoilé, le 22 janvier, la programmation de sa 32e édition qui aura lieu du 27 février au 2 mars.

Les principaux acteurs de la conférence de presse étaient Zaahirah Atchia, directrice de Radio-Canada Ontario, Eunice Boué, directrice générale du SLT, Normand Labrie, recteur de l’UOF, et Valéry Vlad, président du SLT.

Cette année, le Salon est présenté en partenariat avec Radio-Canada sous le thème « Inclusion » et la présidence d’honneur sera assurée par Djemila Benhabib, autrice et journaliste canadienne d’origine algérienne. « Récipiendaire de nombreux prix pour ses écrits engagés et ses prises de position courageuses, Mme Benhabib incarne parfaitement les valeurs d’échange, de liberté d’expression et de dialogue que le Salon souhaite promouvoir », déclarait Valéry Vlad.

Pour son essai Ma vie à contre-Coran – une femme témoigne sur les islamistes, elle a remporté en 2009 le prix des Écrivains francophones d’Amérique et a été finaliste au prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie études et essais.

« Je me sens proche et solidaire de cette thématique de l’inclusion dans un monde de plus en plus fracturé et cabossé. Les mots peuvent réparer, guérir. Plus encore, construire des rêves et donner des ailes », a expliqué Djemila Benhabib à propos de sa participation au Salon.

Programmation

Les ateliers jeunesse, en collaboration avec les conseils scolaires et la Toronto French School, débuteront le 27 février en matinée. Puis à 14 h, le Salon présentera le Prix du jeune talent littéraire, un concours qui encourage, reconnaît et célèbre la créativité littéraire des jeunes esprits curieux et passionnés de littérature.

Chaque année, trois écoles sélectionnées d’avance parmi celles qui participent au Salon vont s’affronter, chaque équipe étant composée d’un maximum de cinq élèves.

Le lendemain, les ateliers jeunesse se poursuivront avec une table ronde sur la place du « politiquement correct » dans les bibliothèques scolaires. Vers 16 h, un atelier de création poétique et une visite du Salon seront proposés aux aînés, avec la participation de la FARFO, de Centres d’accueil Héritage, de la Communauté du trille blanc et de Retraite active de Peel.

Parmi les rendez-vous à retenir pour le Salon 2025, il y aura d’abord le grand spectacle du vendredi soir, le 28 février, où poètes, musiciens, slameurs et humoristes se réuniront pour célébrer la littérature et la musique.

Le samedi 1er mars, de 9 h à midi, le Salon proposera une matinée familiale avec contes, illustrations, animations et ateliers créatifs pour éveiller l’imaginaire des petits et grands.

Puis, en après-midi, trois tables rondes se succéderont à partir de 13 h avec pour thèmes la littérature « queer » francophone au Canada, la littérature autochtone au temps de l’inclusion et la « culture d’annulation » : les exclus de l’inclusion, une discussion autour des voix divergentes pour explorer les principes de liberté d’expression et d’inclusion.

De 18 h à 20 h, la grande soirée littéraire célébrera les voix plurielles d’auteurs, poètes et artistes engagés.

Le Salon conclura sa programmation le dimanche avec une table ronde intergénérationnelle et vers midi, il y aura un entretien avec la présidente d’honneur du Salon, Djemila Benhabib. Le public pourra découvrir en après-midi les nouveautés littéraires en Ontario français.

Pour plus de renseignements : visitez le salondulivredetoronto.com.

Photo (SLT) : Le Salon du livre aura lieu de nouveau à l’UOF.