Richard Caumartin

Le Club canadien de Toronto conviait ses membres et la communauté torontoise, le jeudi 30 janvier pour un déjeuner-conférence au Carlu. L’événement était axé sur le thème « Entreprendre et transformer : le leadership féminin en action ».

Les membres de la table ronde, composée de Dominique Anglade, Danièle Henkel, Martine St-Victor et Nadine Renaud-Tinker, ont partagé leurs expériences et leur parcours pour inspirer d’autres femmes à devenir des leaders dans le domaine des affaires.

La discussion était modérée par Sabine Soumare, directrice générale du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Avec plus de 15 ans d’expérience en communication et affaires publiques, elle dirige également une entreprise qui fournit des conseils stratégiques aux institutions et organismes à but non lucratif soutenant les femmes, les nouveaux arrivants et les communautés racialisées.

Les quatre invitées sont devenues des leaders dans leurs domaines respectifs. Dominique Anglade, par exemple, a occupé des postes clés dans plusieurs entreprises avant de devenir présidente-directrice générale de Montréal International. Elle a marqué l’histoire en tant que première femme d’origine haïtienne à être élue cheffe d’un parti politique au Québec, devenant cheffe de l’opposition officielle et vice-première ministre.

Habituée du Club canadien. Danièle Henkel a marqué le paysage entrepreneurial québécois avec ses entreprises dédiées au mieux-être et à l’innovation médico-esthétique. Elle milite pour l’émancipation économique des femmes et l’importance de l’éducation comme levier de transformation sociale.

Nadine Renaud-Tinker est cheffe nationale de l’Équipe de vente de carrière chez RBC Banque Royale. Elle a occupé des postes de direction stratégique à Toronto et à Montréal, et a été présidente de la direction pour le Québec. Elle est reconnue pour son engagement à soutenir les talents féminins et à promouvoir l’innovation dans le secteur bancaire.

Quant à Martine St-Victor, elle est stratège en communication et directrice générale d’Edelman, un cabinet de communication d’envergure mondiale. Fondatrice d’une agence de relations publiques qu’elle a dirigée pendant près de 20 ans, elle milite activement pour l’inclusion et la représentation des minorités. Mme St-Victor incarne un leadership authentique et audacieux, inspirant les femmes à briser les barrières.

Des discours inspirants

Mme Renaud-Tinker a indiqué que pour arriver à un certain niveau de leadership, il a fallu qu’elle soit curieuse, ouverte sur l’extérieur et adaptée au changement. Des commentaires que les autres participantes à la discussion ont semblé approuver d’emblée.

Puis, Mme Henkel a raconté comment elle a réussi. « Pour changer quelque chose, il faut commencer par une transformation personnelle. Il faut prendre conscience que si je souhaite faire, inspirer, guider, diriger, motiver et en même temps agir, je dois prendre un rôle de leadership. Il faut aussi apprendre avec le temps à faire fi du regard des autres, de leur jugement et de leurs commentaires. Et c’est là où intervient le leadership féminin parce que nous avons une façon très particulière qui nous est propre de gérer, de motiver et d’agir. Mon parcours est semé de réussites et aussi de beaucoup d’échecs. Si j’ai un message à donner, un message auquel je tiens vraiment, c’est d’arrêter d’avoir peur, d’arrêter de faire semblant et de s’entourer de personnes de confiance. C’est de cette façon que j’y suis arrivée. »

Bref, des discours inspirants pour l’auditoire du Club canadien qui était composé majoritairement de femmes.

Autre nouvelle, le Club canadien a annoncé que le prix Hommage Stéphane Teasdale, une distinction qui souligne l’importance de l’apport d’une personne à la communauté francophone, sera remis à Jean Bouchard, président de la Communauté du Trille blanc.

« Sa passion pour l’éducation et son engagement inébranlable envers le développement de la Communauté du Trille blanc ont non seulement enrichi des générations, mais ont aussi fortifié les fondements de notre identité culturelle », a déclaré le président du Club canadien, Olivier Poitier. Le prix sera remis officiellement à M. Bouchard au cours du huitième gala des Prix RelèveON, le 12 juin à Toronto.

Photo : De gauche à droite : Alexis Maquin, Sabine Soumare, Martine St-Victor, Danièle Henkel, Nadine Renaud-Tinker, Dominique Anglade et Olivier Poitier (Crédit : Club canadien)