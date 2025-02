Le Métropolitain

Chaque année, en février, les communautés francophones de la province soulignent le Mois de l’histoire des Noirs (MHN) en organisant toute une panoplie d’activités dédiées à la célébration de la contribution des afrodescendants à l’histoire du pays. Pour 2025, le thème choisi pour le MHN est « L’héritage et le leadership des personnes noires : célébrer l’histoire canadienne et inspirer les générations futures. »

« L’histoire des communautés noires au Canada fait partie intégrante de l’histoire du pays. Cette année, le thème veut souligner et célébrer la contribution des Canadiens noirs à l’édification du pays, tout en favorisant un avenir plus équitable et plus inclusif.

« Au Canada, la diversité est un fait, mais l’inclusion est un choix. Or, pendant trop longtemps, les communautés noires ont été confrontées au racisme systémique et à l’égard des Noirs. Notre gouvernement s’est engagé à lutter contre ces barrières systémiques. C’est pourquoi nous avons reconnu la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine des Nations Unies et nous nous félicitons de l’annonce récente de la deuxième décennie.

« Le MHN nous offre une occasion précieuse d’en apprendre plus sur la diversité des communautés noires du pays, d’écouter et de s’ouvrir les uns aux autres sur ce que nous pouvons faire pour construire un Canada meilleur et plus inclusif », déclarait Kamal Khera, ministre fédéral de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

À Toronto, plusieurs événements sont prévus dans la communauté francophone à commencer par la lecture publique de la pièce Ça rime avec vinaigre de Katia Café-Fébrissy, le jeudi 6 février au studio du Théâtre français. Basée à Toronto, Mme Café-Fébrissy est productrice indépendante, autrice et metteuse en scène. Elle œuvre dans le cinéma documentaire, la fiction et la télévision. Depuis quelques années, elle développe sa démarche théâtrale et s’investit dans plusieurs projets scéniques. Cette activité gratuite débutera à 19 h 30.

Un autre rendez-vous sera le concert « Coup de cœur » présenté le 8 février par Batuki Music Society et l’Alliance française de Toronto, un nouvel ensemble qui réunit les plus grands talents musicaux d’Afrique de l’Ouest. On y retrouve les musiciens sénégalais Sadio Sissokho à la kora, au djembé et au chant, Assane Seck à la guitare électrique, le chanteur Seydina Ndiaye et le musicien malien Diely Mori Tounkara à la kora et à la guitare, ainsi que le bassiste Carlo Birri. Le concert aura lieu au théâtre de l’Alliance française.

Puis le Centre francophone du Grand Toronto revient avec son gala du MHT, une soirée au Centre Sheraton le 28 février. L’organisme célébrera les réussites exceptionnelles de la communauté noire francophone sous le thème « Solidaires dans la diversité : un héritage à célébrer, un avenir francophone à construire ». Au programme : un dîner gastronomique, des performances artistiques captivantes et une soirée dansante. Pour plus de renseignements : centrefranco.org.

Photo (archives Le Métropolitain) : En 2023, les tambourinaires du Burundi ont participé au gala du CFGT.