Richard Caumartin

L’Exposition nationale canadienne (CNE) est en cours pour une 145e année, une tradition pour les Torontois et la plus grande fête foraine au pays. Plus de 1,6 million de visiteurs ont franchi les barrières de l’Exposition en 2023.

Créée en 1879 pour des expositions agricoles, la foire abrite aujourd’hui des manèges et des jeux de carnaval, des événements communautaires et de la nourriture innovatrice que l’on ne retrouve pas ailleurs, délicieuse mais un peu chère.

À ce propos, les organisateurs ont proposé une nouveauté cette année en hommage au 70e anniversaire du Food Building (bâtiment alimentaire) et pour reconnaître les innovations culinaires qui ont eu un impact et de l’influence sur la culture alimentaire de la CNE, méritant d’être immortalisées là où tout a commencé. Il s’agit d’un temple de la renommée alimentaire.

L’idée est d’introniser quelques aliments chaque année et les récipiendaires seront reconnus avec une bannière qui sera suspendue dans le fameux bâtiment tout au long de l’année. Les aliments intronisés pour cette première sont les beignets Tiny Tom, la gaufre à la crème glacée, la pizza aux cornichons, le spaghetti Primo et le beurre frit.

Parmi les activités au programme : le 75e spectacle aérien avec les snowbirds des Forces armées canadiennes, les arcades rétro et jeux des dernières technologies dans le Gaming Garage, le casino, les EX Games pour les friands de la planche à roulettes, du BMX ou du patin à roues alignées, le championnat classique de lutte avec la possibilité de rencontrer des légendes de ce sport tel que Jacques Rougeau, et le Kid’s World avec des manèges adaptés aux enfants, des jeux interactifs et des expositions éducatives.

Il y a plusieurs expositions intéressantes et innovatrices également, telles que l’histoire de la télévision, les histoires cachées des 145 ans de la CNE, une exposition de la Première Nation des Mississauga of the Credit et une exposition immersive de la lumière intitulée « 6ix Dimensions » où la lumière et la musique prennent vie.

Une des expositions marquantes est Dawn de l’artiste et photographe Youry Bilak. Il s’agit de 33 photographies « captant l’innocence fracturée des enfants ukrainiens des secteurs déchirés par la guerre comme Bucha et Mariupol. Prises après l’invasion de la Russie en 2022, chaque image révèle un esprit obsédant mais résilient. Présentée comme un grand album photos démonté accompagné d’anecdotes, cette puissante exposition transforme les statistiques en visages, évoquant une réflexion profonde et émotionnelle de l’impact de la guerre et du combat pour la liberté pour tous, rappelant aux Canadiens la valeur de la paix et la résilience face à l’oppression. »

La CNE propose également ses manèges et jeux classiques du carnaval ainsi que des concerts, spectacles d’humour et de danse d’artistes locaux et internationaux. Les activités se poursuivent jusqu’au 2 septembre.

Photo (CNE) : Les manèges de l’Exposition nationale canadienne