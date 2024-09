Richard Caumartin

Les membres du Club Richelieu Toronto (CRT) se sont réunis à nouveau le samedi 24 août à Place Saint-Laurent pour leur barbecue annuel, un événement très attendu qui combine convivialité et solidarité. Comme chaque année, une partie des bénéfices récoltés est reversée aux Centres d’accueil Héritage (CAH), un organisme qui offre des services et du soutien aux aînés francophones de Toronto.

Le menu, généreux et savoureux, comprenait des steaks style médaillon, des côtes levées, du maïs frais, des pommes de terre ainsi que diverses salades. En plus du festin, des tirages et des prix de présence ont rythmé l’activité, ajoutant une touche festive à l’événement.

« La tombola “quatre tiers” est une tradition particulière de notre barbecue », explique Denis Rioux, membre actif du CRT et désormais membre du conseil d’administration du Richelieu International. « Cela signifie que le premier tiers des bénéfices tirés de la vente des billets du souper et du tirage est destiné aux CAH. Ces fonds servent à acheter de la nourriture pour les résidents dans le besoin de Place Saint-Laurent tout au long de l’année. » Il précise également que les trois autres tiers sont divisés entre le Club Richelieu, la personne gagnante du tirage et une autre personne, dont le billet est également tiré au sort. Cette dernière reçoit un reçu d’impôt, car le don aux CAH est fait en son nom.

Le recrutement de nouveaux membres reste une priorité pour le CRT qui cherche à accroître son impact au sein de la communauté francophone. « Nous avons entamé des démarches pour élargir notre territoire dans la région du Grand Toronto, indique Denis Rioux. L’objectif est d’atteindre un niveau de participation plus élevé. Nous espérons pouvoir annoncer des nouvelles en ce sens dès cet automne. » Cette expansion s’inscrit dans la volonté du Club de renforcer son rôle en tant que pilier de la communauté francophone de Toronto.

La mission du Club Richelieu Toronto demeure fidèle à ses origines : aider les jeunes et les personnes âgées à s’épanouir au sein de la société. La promotion de la langue française reste également au cœur de ses actions. Chaque printemps, le CRT organise un concours oratoire visant à encourager l’expression française chez les jeunes. Les deux dernières éditions de ce concours ont d’ailleurs eu lieu à l’Université de l’Ontario français, un partenaire précieux pour le Club.

Le barbecue annuel du CRT aux Centres d’accueil Héritage se tient sans interruption depuis 1981. Cet événement est devenu l’une des principales initiatives de collecte de fonds de l’organisme, permettant non seulement de renforcer les liens communautaires, mais aussi de soutenir activement les résidents des CAH, qui comptent sur ces contributions pour améliorer leur qualité de vie.

Photo : La présidente du CRT, Diane Saint-Pierre (au micro) explique le déroulement de la soirée.