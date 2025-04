Le gouvernement de l’Ontario facilite l’accès des résidents et des entreprises aux services gouvernementaux par le lancement d’un nouveau centre de services intégrés à Brampton. Ce partenariat novateur entre ServiceOntario et la région de Peel permet de réunir des services provinciaux et municipaux dans un espace commun.

« Notre gouvernement facilite la vie de la population ontarienne en concevant des solutions qui améliorent l’excellence du service à la clientèle et renforcent notre présence dans la communauté de manière efficace et évolutive, explique Stephen Crawford, ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement. Grâce au partenariat avec la région de Peel, nous intégrons des services municipaux et provinciaux dans un seul centre communautaire, ce qui améliore l’accessibilité, l’expérience des clients et la prestation des services. »

Les résidents de la région de Peel peuvent se rendre au nouveau centre pour accéder aux principaux services de ServiceOntario, notamment le renouvellement du permis de conduire, de la carte Santé et de la carte-photo de l’Ontario, et ce, au même comptoir où des services municipaux sont également disponibles.

Ce projet pilote municipal de deux ans s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des modes de prestation des services de ServiceOntario, qui permet d’explorer de nouveaux modèles en vue d’améliorer le service à la clientèle, d’optimiser les ressources et de réduire les temps d’attente. Brampton figure parmi les villes canadiennes en rapide croissance et a connu une forte demande de services de ServiceOntario. Ce nouveau centre permettra de répondre à cette demande accrue et d’offrir aux résidents une expérience simplifiée.

« Ce partenariat novateur entre la région de Peel et ServiceOntario représente une avancée majeure dans la façon d’offrir des services aux résidents, précise Nando Iannicca, président de la région de Peel. En intégrant des services municipaux et provinciaux essentiels sous un même toit, nous facilitons l’accès des personnes au soutien dont elles ont besoin, plus particulièrement des plus vulnérables. Cette initiative témoigne de notre engagement commun envers la prestation de services publics d’une façon moderne, efficace et axée sur le client. »

Le partenariat avec la région de Peel est un exemple de la façon dont ServiceOntario s’efforce de répondre aux besoins de la population et des entreprises de l’Ontario. Parmi les autres initiatives, les conducteurs âgés disposent désormais d’un moyen plus simple de rester au volant et peuvent renouveler leur permis en une seule visite simplifiée dans le centre ServiceOntario le plus proche de chez eux. Désormais également, les futurs mariés peuvent demander une licence de mariage en ligne auprès des 66 municipalités participantes à Ontario.ca/SeMarierEnOntario.

Il y a aussi le service virtuel de renouvellement de la carte Santé, disponible à Ontario.ca/rendez-vous-virtuels, une alternative pratique pour les clients qui ne peuvent pas se rendre en personne dans un centre de ServiceOntario.

Finalement, le système d’immatriculation en ligne pour les commerçants couvre désormais 86 % des transactions de vente de véhicules, ce qui permet aux concessionnaires participants d’enregistrer des véhicules auprès de ServiceOntario et de remettre des permis et des plaques d’immatriculation directement aux clients.

« Ce centre de services intégrés représente une nouvelle relation entre ServiceOntario et notre région en donnant accès à des services essentiels à notre communauté en pleine croissance. En regroupant le soutien provincial et municipal en un seul endroit accessible, nous améliorons l’efficacité, réduisons les temps d’attente et donnons la priorité aux résidents. Voilà une gouvernance véritablement avant-gardiste. Brampton en sort renforcée », déclare Charmaine Williams, députée provinciale de Brampton Centre.

« L’annonce est une étape importante pour rendre les services gouvernementaux plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des habitants de Brampton et de Peel. Brampton, l’une des grandes villes les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide du Canada, se réjouit de ce partenariat novateur. Ce nouveau centre de services intégrés permettra non seulement de rationaliser la prestation des services et de réduire les temps d’attente, mais aussi d’offrir une expérience plus pratique et plus efficace aux résidents de nos communautés », conclut le maire de Brampton, Patrick Brown.

Source : gouvernement de l’Ontario

Photo : Le ministre Crawford lors de la conférence de presse à Brampton