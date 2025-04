Le gouvernement de l’Ontario continue de soutenir sa dynamique communauté francophone avec le lancement de l’édition 2025-2026 du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO). Depuis 2017, le PAFO renforce la vitalité culturelle et économique de la communauté francophone en finançant des initiatives qui améliorent les services de première ligne et qui font la promotion de la langue française et de la culture francophone.21

Les organismes communautaires et les entreprises ont jusqu’au 26 mai pour soumettre leur proposition dans le cadre de l’un des deux volets : Communauté et culture ou Développement économique. Ces projets doivent viser à renforcer la capacité des organismes et des entreprises à fournir des produits et des services aux francophones de la province, à promouvoir le recrutement et la formation de personnel francophone bilingue ou à offrir des occasions de célébrer et de favoriser la compréhension de la francophonie ontarienne.

« La francophonie ontarienne est au cœur de notre identité et de notre prospérité provinciale, a déclaré le 10 avril Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. Le PAFO offre aux organismes communautaires et aux entreprises francophones la possibilité de continuer à développer des projets porteurs dans des secteurs clés, renforçant ainsi la vitalité économique de nos communautés francophones pour les années à venir. »

Le PAFO reflète l’engagement du gouvernement à soutenir les communautés francophones de la province en renforçant leur vitalité économique, sociale et culturelle. Les demandes doivent être soumises par l’intermédiaire du portail Paiements de transfert Ontario. Les demandes doivent être présentées d’ici le 26 mai 2025, avant 17 h.

Les organisations et les entreprises intéressées à postuler au programme doivent consulter un conseiller en développement régional avant de soumettre leur demande de subvention. Elles sont encouragées à participer aux séances d’information qui seront offertes virtuellement, l’une en français le 22 avril et l’autre en anglais le 23 avril. Ces séances seront enregistrées et mises en ligne.

L’appel à projets est lancé avec une période de soumission de six semaines, suivie d’une annonce des projets retenus à l’été 2025. Cette approche permet aux organismes de soumettre des projets avec un délai de mise en œuvre de sept à huit mois. Ces projets devront être terminés d’ici le 31 mars 2026.

Source : ministère des Affaires francophones