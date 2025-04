Christiane Beaupré

Avec le retour des beaux jours, nombreux sont les Torontois qui ressentent le besoin de se dégourdir les jambes et de reprendre contact avec leur environnement. Au cœur de cette envie de renouveau, la Société d’histoire de Toronto (SHT) relance ses « Historitours », des promenades guidées en français à travers différents quartiers de la ville.

Chaque printemps, ces balades urbaines invitent les francophones et francophiles à redécouvrir Toronto sous un angle historique, culturel et humain. Qu’il s’agisse du quartier Sherbourne-Wellesley (27 avril), du cimetière Mount Hope (3 mai), d’écologie urbaine (10 mai), du patrimoine de la rivière Humber (15 juin), de Regent Park (21 juin), etc., chaque parcours raconte une facette unique du passé torontois.

Ces balades gratuites et ouvertes à tous sont aussi, pour ceux qui le souhaitent, l’occasion de pratiquer le français dans un cadre détendu, en dehors du milieu scolaire ou professionnel. Elles encouragent les échanges entre générations, favorisent les rencontres et tissent des liens entre les nouveaux arrivants et les résidents de longue date.

Le principe est simple : des guides bénévoles passionnés animent ces marches, à un rythme accessible à tous, ponctuées de récits et d’anecdotes. L’atmosphère est conviviale et propice à la découverte. Il n’est pas rare que les discussions se poursuivent après la visite, autour d’un café ou en poursuivant la promenade dans le quartier exploré.

La première sortie de la saison est prévue le dimanche 27 avril dans le quartier Sherbourne-Wellesley, où l’ancien et le moderne se côtoient. Rolande Smith et Silvia de Oliveira guideront cette visite, décrivant un secteur « aux styles si variés qu’ils invitent à des histoires à chaque coin de rue ». Le départ est fixé à 13 h 30 à la station de métro Sherbourne. L’activité est gratuite, mais les dons sont les bienvenus à la fin de la promenade. Tous les détails sont disponibles sur le site de la SHT : sht.ca.

Dans une ville aussi étendue et changeante que Toronto, ces promenades sont une manière simple de ralentir et de prendre le temps de mieux comprendre l’environnement urbain. Elles permettent d’apprécier l’histoire vivante des lieux, en mettant en lumière les traces laissées par les communautés qui ont façonné la ville.

Que vous habitiez Toronto depuis quelques mois ou plusieurs décennies, ces balades sont une invitation à regarder autour de soi avec un œil neuf. Et si l’on tend bien l’oreille, il se pourrait qu’au détour d’une ruelle ou d’un manoir centenaire, une page oubliée de l’histoire locale se mette à parler.

Photo (Crédit : Catholic Cemeteries) : Le cimetière Mount Hope de Toronto