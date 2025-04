Richard Caumartin

L’Association des directions et des directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO) a convié ses membres à son colloque annuel qui se tenait les 9 et 10 avril à Toronto. Sous le thème Inspirer, influencer, mobiliser, cette mobilisation des leaders scolaires était une occasion d’échanger avec des collègues de partout en Ontario sur les pratiques gagnantes pour rassembler et fusionner l’énergie et pour inspirer le talent et la créativité des équipes.

« Inspirer nos élèves à se dépasser. Inspirer le personnel dans leurs élans créatifs. Influencer les élèves par nos actions et nos gestes. Influencer notre personnel par notre savoir-être. Mobiliser la communauté scolaire vers un environnement juste et bienveillant pour tous. Mobiliser la communauté et le personnel envers la réussite de tous les élèves. Inspirer, influencer et mobiliser par ce que nous sommes, par qui nous sommes.

« C’est pour toutes ces raisons qu’Inspirer, influencer, mobiliser est le thème récurrent du colloque. Nous voudrons, à chaque année, être la référence pour les leaders scolaires lorsque que vient le temps de se ressourcer pour mieux inspirer, influencer et mobiliser », explique Benoît Dussault, directeur général de l’Association.

Quatre conférenciers ont partagé leurs connaissances sur la mobilisation des équipes pour qu’elles restent engagées, créatives et résilientes devant l’adversité. Il y avait Sébastien Sasseville dont l’exposé traitait de l’esprit d’équipe. Cette conférence était idéale pour les leaders à la recherche d’une histoire inspirante ancrée dans l’humilité et le désir d’avoir un impact positif sur le monde. Auteur, athlète et conférencier, M. Sasseville aide les leaders à bâtir des équipes performantes et engagées.

Puis, Sylvie Bernier qui a marqué l’histoire en remportant une médaille d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984. Elle devenait la première athlète québécoise à mériter l’or et demeure, à ce jour, la seule Canadienne à avoir gagné l’or olympique en plongeon. Le thème de son allocution : Être et agir, un tremplin vers le mieux-être!

Mme Bernier a expliqué que dans notre vie, autant personnelle que professionnelle centrée, sur la performance et les résultats, plusieurs peinent à trouver un équilibre sain dans leur quotidien. Des défis multiples émergent et prennent place dans nos vies tels le stress, l’anxiété, l’épuisement professionnel, le changement de mode de travail, l’isolement, la prise de poids, la diminution de l’activité physique, etc.

« Se prioriser, se choisir en intégrant de saines habitudes de vie qui nous permettent de maintenir un équilibre de vie et une vie active et en santé est donc primordial afin de préserver ou retrouver une sérénité si indispensable dans notre vie. Alliant savoir académique, expérience olympique et de vie diverses, ma conférence se veut être un vecteur de changement positif auprès de la population, sur le plan personnel et professionnel », explique Mme Bernier.

Carol Allain a quant à lui parlé de la révolution numérique : l’humain d’abord. Pour refléter davantage la société, le défi des gouvernements et des ministères de l’Éducation sera d’offrir un parcours scolaire plus adapté aux nouvelles technologies, mais toujours au service de l’humain.

L’autre défi sera d’éduquer les jeunes sur les enjeux éthiques du numérique (consommation d’énergie et de ressources, recyclage des techno-objets, protection des données et de la vie privée, inégalités sociales, etc.).

Finalement, Jasmin Bergeron a abordé le thème du plaisir et du rire au travail, en mettant en lumière les éléments qui favorisent une ambiance positive au sein d’une équipe. Il a partagé des astuces concrètes pour susciter le sourire et entretenir l’enthousiasme au quotidien. Selon lui, il est tout à fait possible de conjuguer performance et bien-être, car les gens heureux produisent davantage et de façon plus efficace. C’est dans cet esprit qu’a été conçue sa conférence intitulée Le plaisir et le rire au travail.

Parmi la vingtaine d’ateliers pratiques, les membres ont exploré les différentes facettes de l’influence et de la mobilisation, du leadership éthique à la communication persuasive, des habiletés politiques aux habiletés personnelles.

« Quel bonheur de retrouver des collègues lors du lancement du Colloque annuel de l’ADFO à Toronto. Un moment riche en réflexions et échanges — des actions incontournables pour que s’épanouisse l’éducation en langue française en milieu minoritaire. Leur engagement et leur enthousiasme sont remarquables! », déclarait la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, qui a participé à ce rassemblement des forces éducatives franco-ontariennes.

Ce colloque annuel a donc permis de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté éducative engagée et visionnaire. À travers les conférences, les ateliers et les échanges informels, les participants sont repartis outillés, motivés et inspirés pour continuer à jouer un rôle clé dans la réussite des élèves. Fidèle à sa mission, l’ADFO continue de cultiver un leadership éclairé, humain et rassembleur au service de l’éducation en français en Ontario.

Photo (courtoisie d’Edith Dumont) : Les directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes