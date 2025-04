Alexia Grousson

Pour sa quatrième saison, Canada’s Go Talent, l’émission télévisée la plus médiatisée du pays, remettra grâce à Rogers, le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne, à savoir 1 million $ au gagnant.

Parmi les 105 candidats retenus pour les auditions, il y a le Franco-Ontarien vivant dans la région de Vaughan, Mikael Taieb. Comédien de profession, M. Taieb s’est spécialisé dans la magie et, plus particulièrement, dans l’art du cube Rubik, qu’il enseigne à résoudre par le biais de divers ateliers dans les écoles de la région. Auteur et metteur en scène, il a également créé le Mathemagic Show, où il mélange, à la perfection, les mathématiques et la magie.

« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai souhaité participer à cette émission. Il y a quelques années, j’ai eu un accident cardiovasculaire. J’ai perdu la mémoire, la communication et j’ai eu une paralysie motrice au niveau de la main gauche. Il m’a fallu plus de deux ans pour retrouver tout cela. Le cube m’a beaucoup aidé pour récupérer mes capacités. Je voulais me prouver que j’étais capable de remonter sur scène malgré tout ce qui était arrivé. Par mon parcours, je souhaite aider un maximum de jeunes en leur démontrant que peu importe ce qui arrive dans la vie, il y a toujours des solutions. C’est le message que je voudrais faire passer, donner de l’espoir à ceux qui se dévalorisent en leur disant que tout est possible, tant qu’on s’en donne les moyens », relate Mikael Taieb.

Lors de son inscription, M. Taeib a dû expliquer son parcours, son talent, la raison de sa présence et ce qu’il compte faire s’il remporte le grand prix. Puis, il a proposé un numéro qui a retenu l’attention de la production, lui donnant un billet pour participer aux auditions. Son passage aura lieu le 22 avril, à 20 h, sur Citytv et Citytv+1. Il sera jugé par Howie Mandel, Shania Twain, Katherine Ryan et Kardinal Offishall.

« Lorsque j’ai appris que j’étais sélectionné pour les auditions, j’étais vraiment très heureux. Ma prestation étant un mélange d’art, elle ne rentre pas dans les catégories habituelles de l’émission. J’ai trouvé cela extraordinaire qu’on l’accepte. J’espère inspirer les jeunes au fait que, même si on ne rentre pas dans une case définie par la société, on peut quand même exister et réaliser de grandes choses », poursuit-il.

Lors de sa performance du 22 avril, l’artiste aura quatre minutes pour présenter son numéro. Les juges lui poseront également plusieurs questions afin que le public et les téléspectateurs en apprennent davantage sur lui.

« Les auditions demandent une certaine polyvalence. Il faut donner un spectacle, avoir de la prestance, être drôle, avoir de l’impact. En plus de conquérir le jury, c’est important de gagner le cœur du public et des spectateurs car leurs avis comptent dans la décision finale afin d’accéder à la demi-finale et à la finale. Je souhaite développer la communauté qui me suit déjà car, au-delà du concours, il s’agit d’un projet de toute une vie », ajoute l’artiste.

La meilleure façon de soutenir Mikael Taieb dans son parcours est de le suivre sur ses réseaux sociaux. Tous les renseignements sont indiqués en temps réel sur instagram.com/mikaeltaiebart, facebook.com/mikael.taieb.5 et dreampicspixelart.com.

Concernant le million de dollars en jeu et son devenir s’il le gagnait, Mikael Taieb conclut : « Il sera entièrement dédié à la création d’un musée sur les mathématiques, les sciences, la robotique, les cubes Rubik et l’art autour du pixel. Je veux créer un lieu qui sera comme une académie avec des diplômes et des niveaux. Je voudrais aider les jeunes à partir en compétition de Rubik ou simplement pratiquer leur passion, échanger et se découvrir. »

Photo (crédit Citytv) : L’audition de Mikael Taieb à Canada’s Got Talent sera diffusée le 22 avril, à 20 h, sur Citytv et Citytv+1.