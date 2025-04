Richard Caumartin

Oasis Centre des femmes (OCF) présentait la troisième édition de la Foire de l’emploi au féminin le vendredi 11 avril au Holiday Inn de Toronto. Cet événement était une occasion pour les femmes de rencontrer directement des employeurs, découvrir des offres d’emploi concrètes et élargir leur réseau professionnel dans un environnement accueillant.

Cette foire fait partie des activités liées au programme Élan de préparation à l’emploi pour les femmes francophones nouvellement arrivées au Canada, et qui offre des services adaptés aux besoins de chacune d’elles, afin de faciliter le processus menant à l’autonomie économique. Chaque étape du programme tient compte du rythme des clientes.

« Nous avons mobilisé nos clientes de Toronto et de Brampton qui devaient s’inscrire pour y participer et avons partagé l’information avec nos partenaires pour cibler un maximum de femmes, explique Amina El Harchaoui, responsable du projet pour Oasis.

« Une centaine de femmes étaient attendues pour rencontrer nos exposants et employeurs francophones dont l’Agence des services frontaliers du Canada, La Maison d’hébergement pour femmes francophones, le Petit Chaperon rouge, le Centre francophone du Grand Toronto, le Collège Boréal, le Collège La Cité et le Peel Career Assessment Services. »

Les secteurs d’activité représentés par ces employeurs engagés pour la diversité et l’inclusion étaient principalement la petite enfance, l’hôtellerie et la restauration, la maintenance et les services techniques, l’industrie manufacturière, l’éducation et la formation. Ces employeurs avaient des offres d’emploi à proposer et des possibilités de bénévolat à partager avec les visiteuses.

Pourquoi cette foire est-elle si importante? « Parce que l’emploi, c’est bien plus qu’un salaire, c’est un levier d’émancipation et de stabilité. Parce que les femmes, en particulier issues de l’immigration, font face à des défis particuliers sur le marché du travail. Parce que chaque femme mérite un environnement professionnel inclusif et égalitaire », conclut Mme El Harchaoui.

Deux ateliers étaient offerts par le Collège La Cité. Le premier abordait les différentes contraintes auxquelles font face les participantes pour entreprendre des études, et le second portait sur les programmes et modes de prestations offerts par le campus de Toronto de La Cité, et ses processus d’admission.

Oasis Centre des femmes est bien plus qu’un organisme, c’est un pilier pour les femmes francophones. Depuis près de 30 ans, il soutient, accompagne et outille les femmes francophones du Grand Toronto et de Halton-Peel confrontées à la violence, à l’isolement ou à l’injustice. Il offre un espace sécuritaire, confidentiel et bienveillant aux femmes qui en font la demande, et propose des services essentiels de soutien individuel, d’aide juridique, de groupes de discussion et d’insertion professionnelle.

Chez Oasis, chaque femme est accueillie avec respect, écoutée avec empathie et accompagnée avec force. Pour comprendre tout l’impact que cet organisme a eu auprès de centaines de femmes depuis sa fondation, rendez-vous au Arcadian Court de Toronto avec toute l’équipe d’Oasis le 30 mai pour le gala de ses 30 ans de lutte contre les violences faites aux femmes sous le thème Une histoire de résilience, de solidarité et d’engagement.

Photo (Crédit : Jolene Zolene) : Les représentantes du projet ÉLAN d’Oasis Centre des femmes présentes à la foire d’emploi.