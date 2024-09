L’Association des francophones de la région de York (AFRY) vient d’accueillir deux nouvelles personnes au sein de son équipe. Après deux années ardues à restructurer l’organisation et rétablir l’équilibre budgétaire, l’AFRY se positionne maintenant pour reprendre sa croissance et mieux desservir la communauté francophone de la région de York.

« Je remercie chaleureusement toute l’équipe, les membres du conseil d’administration et nos partenaires qui m’ont soutenu au cours de cette période. Vos encouragements ont été une force motrice », déclare le président de l’organisme, Alain Beaudoin.

Yasmine Malek Menasria agira désormais à titre de directrice générale. « Engagée dans le milieu communautaire francophone et dotée d’une expérience significative en gestion de projets, marketing stratégique et administration, Yasmine apportera une contribution positive et significative à l’AFRY. Depuis près de deux ans, elle a eu l’occasion de travailler dans tous les secteurs de l’Association, ce qui lui a permis de comprendre les défis particuliers liés à son développement. Sa maîtrise en marketing et management renforce ses compétences en gestion de la qualité, une compétence clé pour garantir l’excellence opérationnelle au sein de notre organisme », précise M. Beaudoin.

Au cours de la prochaine année, appuyée par son équipe Mme Malek Menasria contribuera, entre autres, à la planification stratégique 2025-2030 et à l’élaboration d’un plan opérationnel. L’AFRY a également embauché Ines Ben Romdhane à titre de coordonnatrice communautaire.

« Mme Malek Menasria possède plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs privé et public dans une variété de rôles, y compris l’entrepreneuriat et les startups, la gestion de projet, le développement des affaires, l’éducation, la recherche et la formation. Elle contribuera activement à la réalisation de nos objectifs et apportera son dynamisme au sein de l’équipe. Ines détient également une maîtrise en hautes études commerciales et marketing ainsi qu’une maîtrise en gestion et stratégie. Au cours de la prochaine année, elle participera à la restructuration de nos camps d’été et à l’organisation d’événements communautaires », ajoute Alain Beaudoin.

Afin de faciliter une transition progressive, le président accompagnera la directrice générale dans ses nouvelles fonctions au cours des six prochains mois.

Source : AFRY

Photo : Alain Beaudoin vient d’annoncer l’embauche de Yasmine Malek Menasria à la direction de l’organisme.