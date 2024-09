Richard Caumartin

Pour lancer sa 39e saison, le Club canadien de Toronto (CCT) a invité la communauté à un cocktail international au bar The Pilot à la fin du mois d’août. Plus de 150 personnes ont envahi le site sur deux étages pour réseauter avec des représentants d’une quinzaine de pays et rencontrer le nouveau président du CCT, Olivier Poitier.

Élu en juin dernier, M. Poitier habite la Ville reine depuis une dizaine d’années. Il est le fondateur de GenTech101, une société conseil en entreprise de type MedTech et d’UpCare Partners & Associates qui se spécialise dans la fourniture, l’implémentation et le support clinique de technologies médicales dans le domaine des neurosciences. En 2023, il a cofondé UpCare Europe à Nice, prévoyant la création d’une entreprise aux États-Unis en 2024 pour pénétrer le marché de la neurochirurgie.

Plusieurs intervenants de neuf chambres de commerce de Toronto se sont présentés à l’auditoire en début de soirée. Il s’agit de Carmel Drumgoole (Irlande), Martin Buckle (Grande-Bretagne), Jeff Zhang (Chine), Susanne Truelsen (Danemark), Yasser Dhouib (Qatar), Luis Briceno (Hispanique), Caspar Van Keulen (Hollande), Tiziana Tedesco (Italie) et Anne Popoff (Belgique).

Le maître de cérémonie pour l’occasion était le directeur général du Club canadien, Alexis Maquin. Cette activité visait surtout à permettre aux membres du CCT de se retrouver, d’élargir leur réseau et de créer des relations d’affaires à l’international dans une ambiance détendue et dynamique. Donc, pas de long discours pour ce cocktail.

Alexis Maquin a saisi l’occasion pour annoncer que dans le cadre du Festival international du film de Toronto (TIFF), le Club canadien invite ses membres à une première conférence le 10 septembre sur l’évolution du Canada en tant que destination de choix pour les productions cinématographiques américaines. Sous le thème « Hollywood du Nord : la production cinématographique au Canada », un panel réunira des experts de l’industrie pour discuter des retombées économiques significatives et de l’impact sur les productions canadiennes et francophones.

Le panel pour cette discussion sera composé de Jasmyrh Lemoine (directrice des opérations et des relations d’affaires à la SODEC), Magali Simard (directrice aux relations industrielles, Cinespace Studios Toronto), Chanelle Routhier (commissaire, film et télévision, province de Québec) et Julie Blondin (directrice des relations d’affaires nationales et des coproductions). Il sera animé par Josette Normandeau, présidente d’IDEACOM International. Pour s’inscrire, visitez le site clubcanadien.ca.

Photo : Plus de 150 personnes étaient présentes pour l’inauguration de la 39e saison du Club canadien