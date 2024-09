Le Métropolitain

Le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir a accueilli ses élèves le 3 septembre pour l’année scolaire 2024-2025, marquant une rentrée particulièrement significative avec l’ouverture tant attendue de l’École secondaire catholique de l’Ascension à Woodbridge. Cet établissement, qui accueille des élèves de la 7e à la 9 e année, représente une avancée majeure pour la communauté scolaire francophone de la région.

Lors de l’inauguration officielle de l’école, la directrice de l’éducation, Nicole Mollot, était présente aux côtés de la surintendante Marie-France Crête, du directeur de l’école Marc Arseneau et de la présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier. Alors que les élèves arrivaient en autobus pour leur première journée, Mme Mollot a pris la parole pour leur adresser ses encouragements. Elle leur a souhaité une année riche en apprentissages, en découvertes et en accomplissements personnels.

« C’est avec une immense joie que nous accueillons nos élèves aujourd’hui, a déclaré Mme Mollot. Je suis particulièrement ravie de voir l’enthousiasme des jeunes en découvrant leur nouvelle école. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, ainsi qu’aux nombreux projets de rénovation effectués dans nos écoles cet été. Nous remercions également les élèves et le personnel pour leur patience tout au long des travaux. »

L’ouverture de cette école secondaire constitue un moment marquant pour la communauté francophone de York, offrant enfin une option scolaire de proximité aux élèves de Vaughan. En plus de ses installations modernes, l’établissement abrite des espaces dédiés à la petite enfance, avec un service de garde assuré par la Garderie des Moussaillons, permettant ainsi aux familles locales de bénéficier d’un service éducatif complet, du jeune âge à l’adolescence.

« Nous sommes très heureux de constater un nombre croissant de familles qui choisissent une éducation catholique en français pour leurs enfants. Avec 61 écoles dans notre réseau, nous nous engageons à continuer d’élargir nos infrastructures pour répondre aux besoins croissants des familles. Nos équipes pédagogiques et administratives, à la fois compétentes et dévouées, veillent à offrir un environnement stimulant et bienveillant pour les enfants. Vous pouvez avoir pleine confiance que vos enfants sont entre de très bonnes mains », a déclaré Mme Grenier.

Ainsi, la rentrée 2024-2025 se place sous le signe de la croissance et du renouvellement pour le Csc MonAvenir, qui continue de renforcer son engagement envers l’éducation catholique de langue française en Ontario.

Photo (Csc MonAvenir) : La directrice de l’éducation, Nicole Mollot, accueillait les élèves à leur arrivée.