Sous l’impulsion de son dernier album Coubli, sorti en 2021 sous le label Disques Nuits d’Afrique, Donald Dogbo a su mettre en avant le travail de recherche derrière sa science musicale. Une rencontre de plusieurs genres, du jazz et de plusieurs rythmes traditionnels africains qui lui vaut aujourd’hui le prix Révélation Radio-Canada 2024-2025.

Dramane Denkêss

De Divine à Douala en passant par Fofo, Kongo, Na Zamba et Sossa Nzila, entre autres, l’album Coubli qui signifie « partir à l’aventure » dans sa langue maternelle, le Bété est composé de dix titres qui résument toute la palette de cet artiste passionné et voyageur. Né à Abobo, un quartier populaire d’Abidjan, d’une lignée de tambourineurs-compositeurs de par son grand-père, Donald Dogbo est initié à la batterie dès son plus âge.

Au fil du temps, il a su se joindre à plusieurs groupes à travers lesquels il a développé son talent et commencé à tourner partout en Afrique. Un amour, une passion et son choix de carrière s’est fait naturellement. « Là où j’ai grandi, tous les enfants jouaient ensemble dans la cour, dans la rue. Et autour de nous, il y avait de la musique. De la musique qui nous rassemblait et qui nous ressemblait. ll y avait toujours de la musique dans la rue, des percussions, des acrobates, des gens qui chantent, qui dansent. Et forcément on se laisse guidés vers ça », révèle-t-il.

De par ses chants harmonieux qui racontent l’histoire des musiques du terroir bété, Donald Dogbo a conquis les membres du jury de Radio-Canada. « Pour la 17e année consécutive, Radio-Canada est fière de soutenir et de mettre en valeur la relève musicale d’ici. Nous sommes toujours aussi fiers, en tant que diffuseur public, de reconnaître le talent et la diversité musicale, de mettre en lumière des artistes de la relève et de les aider à aller à la rencontre de leur public. La musique est un liant magique entre les cultures et les générations », explique Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio.

Sous l’impulsion de sa batterie qui distille un volume de sons impressionnants qui parcourent à la fois plusieurs cultures musicales, l’album Coubli laisse entrevoir un artiste en maturité. Sa musique, une fusion de rock et de sonorités bété, qui allie beauté mélodique et l’art de la parole du pays bété est avant tout un dialogue des cultures et rythmes africains. Une musique qui demande à être écoutée, applaudie, chantée et dansée au son des différents instruments qui forgent l’existence d’une musique comme le jazz.

Photo : la musique de Donald Dogbo est une fusion de rock et de sonorités bété.