Le Métropolitain

Le Forum national des jeunes ambassadeurs (FNJA) a marqué récemment une semaine réussie de promotion du bilinguisme et du leadership chez les jeunes Canadiens. Le Français pour l’avenir a réuni, du 4 au 9 août, sur campus St-Jean de l’Université de l’Alberta à Edmonton, 35 jeunes ambassadeurs passionnés venus de tout le pays.

L’événement a été marqué par plusieurs moments forts, des temps d’épanouissement en tant que leaders et un environnement entièrement en français. Les ambassadeurs ont visité certaines attractions locales telles que le Royal Alberta Museum et le centre commercial d’Edmonton Ouest.

L’un des points marquants de la semaine a été un dialogue motivant avec une ambassadrice FNJA 2023, Grace Mfou Eboa, qui a fait part de son parcours et a inspiré la nouvelle cohorte. Les participants ont également eu l’honneur de recevoir la visite de Lisa Balfour Bowen, présidente fondatrice du Français pour l’avenir, dont le discours sincère a laissé un impact durable sur toutes les personnes présentes. Le message de la fondatrice résonne encore profondément chez les jeunes, 27 ans après sa création.

La cérémonie d’ouverture a donné le ton d’une semaine animée, avec le discours de Mathieu Gingras, conférencier apprécié dont l’intervention constitue un moment clé du forum. Les jeunes ont également eu la chance d’être accueillis sur le campus par le Dr Jason Carey, doyen du campus Saint-Jean. L’atmosphère chaleureuse et accueillante du campus a contribué au succès du forum, offrant une toile de fond idéale pour les événements à venir.

Le groupe a participé à des ateliers et à des activités qui ont souligné l’importance du bilinguisme dans leur vie personnelle et professionnelle. De nombreux participants ont saisi l’occasion de parler français autant que possible pendant le forum, démontrant ainsi leur volonté d’améliorer leurs compétences linguistiques.

« Je pense que les connaissances et les souvenirs que le FNJA m’a donnés sont trop précieux pour être décrits. Je peux facilement dire que ma vie et mon identité ont changé, et je suis tellement reconnaissante », a indiqué une ambassadrice.

Les porte-parole 2024 transmettront cet enthousiasme en organisant des activités engageantes, en français, dans leurs écoles et communautés tout au long de l’année scolaire 2024-2025. La créativité et les idées générées pendant le forum laissent toute l’équipe enthousiaste à l’idée de voir comment ces jeunes leaders vont promouvoir le bilinguisme au cours de l’année à venir.

Le forum est particulièrement connu pour encourager les amitiés profondes et cette année a une fois de plus répondu aux attentes. Les liens qui se sont tissés entre les participants ont été particulièrement forts, culminant dans une activité de clôture où ils ont partagé des réflexions personnelles et exprimé leur gratitude les uns envers les autres. Nombre d’entre eux sont repartis riches de nouvelles amitiés avec lesquelles ils pourront rester en contact, en français, longtemps!

La cérémonie de clôture a été tout aussi émouvante, avec les discours de certains participants, qui ont profité de l’occasion pour remercier leur animateur. Cette nouvelle tradition de discours par les jeunes a ajouté une touche personnelle qui a profondément ému les élèves et les organisateurs. Ces nouveaux ambassadeurs sont prêts à avoir un impact durable sur leur communauté, forts des compétences, de la confiance et de la passion qu’ils ont acquises pendant leur séjour à Edmonton.

Photo (Français pour l’avenir) : Les ambassadeurs et organisateurs du Forum national