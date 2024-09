Alexia Grousson

Le festival Francophonie en Fête revient à Toronto du 13 au 15 septembre au Bentway et promet une expérience culturelle sans précédent. Alors que l’événement célébrera son 20e anniversaire, les organisateurs ont décidé de voir grand et proposent une programmation enrichie qui ne manquera pas de ravir les festivaliers.

« Nous voulons franchir un cap cette année en offrant des festivités encore plus spectaculaires », explique Jacques Charette, directeur général de l’événement. Beau temps, mauvais temps, le festival offrira trois jours de concerts et de spectacles gratuits en plein air, où la musique, la danse et la convivialité seront à l’honneur.

Nouveauté cette année : deux scènes distinctes, dont la scène principale de Glendon qui accueillera 24 spectacles, offrant une diversité musicale impressionnante. « Les festivaliers découvriront des artistes émergents de la scène torontoise, avec des performances mêlant chant et danse. Grâce à une transition rapide entre les spectacles, l’ambiance restera vibrante tout au long du festival. Pour la première fois, des DJ prolongeront la fête jusqu’à 22 h, les vendredi et samedi, ajoutant une touche de modernité aux soirées », s’enthousiasme M. Charette.

En plus des concerts, le festival accueillera une vingtaine de kiosques d’exposants, parmi lesquels des artisans, des organismes communautaires et les conseils scolaires offriront une vitrine unique sur la richesse de la communauté francophone locale. « Avec un espace élargi, nous avons voulu créer un environnement où les festivaliers pourront découvrir tout ce que notre communauté a à offrir », ajoute le directeur général.

Pour les familles, l’espace jeunesse, situé au niveau mezzanine de l’amphithéâtre sera un véritable paradis pour les enfants, avec des spectacles de Mamie Gâteau et Monsieur Philippe, ainsi que des animations continues : maquillage, clowns, ballons, structures gonflables et jeux grandeur nature.

« Nous sommes fiers d’avoir étendu l’accessibilité de Francophonie en Fête aux familles. La programmation est conçue pour plaire à tous les âges. Je conseille vivement aux visiteurs d’arriver tôt pour profiter pleinement des activités. Cette année, le festival veut plus que jamais rassembler et unir les francophones de toutes origines et montrer au public torontois que nous existons, vivons et fêtons en français », commente Jacques Charette.

Le festival ne s’arrête pas là. Pour célébrer la journée des Franco-Ontariens, l’organisme a invité le célèbre LGS (Le Groupe Swing) au Théâtre Paradise le 26 septembre.

La soirée débutera avec Noémi et sa troupe Le Friendless Crew qui sauront réchauffer l’atmosphère avec leur énergie et leurs compositions originales.

« LGS, avec sa musique pop dynamique fera danser tout le monde », promet M. Charette. Des tarifs pour rendre l’événement accessible à toutes les familles sont d’ores et déjà en vigueur.

Le festival clôturera en beauté le 28 septembre avec un concert de Nicola Ciccone qui célébrera ses 25 ans de carrière au Théâtre Paradise. « Il nous fera l’honneur de présenter ses plus grands succès en français, en anglais et en italien au cours d’une soirée dédiée à l’amour et au romantisme », conclut le directeur de Francophonie en Fête.

Photo (archives Le Métropolitain) : En 2022, le groupe LGS donnait un spectacle à Francophonie en Fête.