Le festival pluridisciplinaire de musique et d’arts Habari Africa qui présente les cultures riches et diverses de l’Afrique s’est tenu à Toronto du 9 au 11 août. Tout le long du week-end, le Centre Harbourfront a vécu au rythme d’exploration et d’engagement avec l’art et les sons du continent à travers des spectacles qui ont célébré l’unicité, la richesse et la diversité de la musique, de la danse, du cinéma et des arts africains.

Dramane Denkêss

Hassan El Hadi du Maroc, Adama Daou du Mali, Sia Tolno de la Sierra Leone, DJ Moussa de la Côte d’ivoire, Emmanuel Jal du Soudan du Sud, Mzee Watmon Amone de l’Ouganda, l’impératrice Nyiringango du Rwanda, Melat Mengesha d’Éthiopie, Gye Nyame Band du Ghana, Mabinty Sylla de la Guinée, Les Frères Cissoko du Sénégal et Kunlé du Nigeria sont parmi les les artistes qui ont pris d’assaut le Centre Harbourfront pour cette édition 2024.

Le dimanche 11 août, l’honneur était revenu au groupe originaire du Congo, Rumba : Soul of Congo, de monter sur scène pour faire vibrer les férus de la rumba, la soul congolaise. Rassemblant un ensemble de musiciens, chanteurs et danseurs de premier plan qui partagent un lien profond à travers les langues, les histoires et les chansons qui définissent leur héritage congolais, le groupe composé de Noel Mpiaza, Dauphin Mbuyi, Jean-Claude Kamina, Samuel Kasongo, Aron Tounga, Lionel Mukangu, de Mis Blandine (lead vocal) et de Pecosse (animations), a su entraîner le public dans un vaste répertoire de la musique congolaise.

Les premières notes de Kinsiona entraînent aussitôt le public dans l’ambiance. Le ton est donné. Le public est debout. Tout le monde danse et chante au rythme de la rumba. De Bia à Indépendance – Africa en passant par Keliya, Massou, At Tshibula – Koumba, Nario et Narobie entre autres,

Rumba : Soul of Congo a su rendre hommage au talent artistique de certains vétérans et icônes de la musique congolaise tels que que Dr Nico, Grand Kalle, Tabu Ley Rochereau, Franco Luambo, Papa Wemba, Zaiko Langa Langa, Madilu System, Abeti Masikini, M’bilia Bel, Tshala Muana.

Pendant 90 minutes, le groupe enchaîne les succès, et le public continue de répondre présent. Avec le désir immense d’explorer les traditions musicales de la rumba qui ont été transmises à travers le travail d’artistes d’origine congolaise. De belles mélodies, des textes à la fois simples et cultes et une bonne orchestration musicale qui a su capter l’attention d’un public définitivement conquis.

La rumba est considérée comme une partie essentielle et représentative de l’identité du peuple congolais et de la diaspora. Elle est perçue comme un moyen de transmettre les valeurs sociales et culturelles de la région et de promouvoir la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle.

Mis Blandine et le groupe dans son ensemble ont réussi à faire vivre littéralement l’âme de la rumba à Toronto, en donnant ce beau spectacle qui vient saluer la désignation de la musique rumba congolaise comme patrimoine immatériel par l’UNESCO.

Pour clôturer le festival, un hommage a été rendu au professeur de danse, interprète et chorégraphe nigérian, Sani Abu Mohammed d’Ijovudu Dance International, sur la scène du parc par une immense séance d’improvisation qui a réuni tous les artistes de la cuvée 2024. L’occasion pour le maître batteur Amadou Kienou et ses amis de défiler avec leurs instruments au cœur de Harbourfront, en permettant au public de jouer du tambour, de danser, de taper des mains et de chanter avec eux.

Retenons que Habari Africa est un festival gratuit, piloté par Batuki Music Society et qui se décline année après année comme un festival très attendu et idéal pour toute la famille!

Photo : Les artistes de l’édition 2024